Contestando a la carta del 21 de junio del señor alcalde

Sr. alcalde

Diario de Ibiza, 21/06/2025: ‘Dos años de rumbo firme. Lo mejor está por venir’.

Rumbo: camino y senda que alguien se propone seguir en lo que intenta o procura.

Sr. alcalde, ¿a qué clase de rumbo se refiere? Supongo que al directo, ya que vemos que prescinde de los diferentes intermedios que haya sido forzoso poner en la travesía. Pero parece ser que más en el perder el rumbo, y sería conveniente ir a rumbo. ¡Dé usted un pequeño giro y recupere el rumbo con ayuda de amigos y familiares que le indiquen la orientación!

El camino que le queda puede ser largo o corto y la recuperación puede ser un proceso gradual.

Explore, como hizo antes de las elecciones, algunos tendrán de confianza, no tenga miedo a pedir ayuda a los electores y puede que encuentre soluciones nuevas. Cultive una actitud de gratitud a quienes le votaron, los puede volver a necesitar.

No hay viento favorable para un político sin rumbo.

Cuando se pierde el rumbo en política, lo primero es reconocer la situación y ver si hubo error, si lo hubo redefina sus objetivos y vea las necesidades de los ciudadanos y nunca las del partido, es decir haga un poco de gestor.

Ya ve, la limpieza brilla por su ausencia. Venga un día conmigo despacito y se lo enseño.

Viviendas, ni se las ve si se las espera.

“Lo mejor está por venir”. Si vamos a este rumbo y faltan dos años, no puede haber milagros.

¿Qué es esto de la primera piedra? Tendrían que prohibirlo por ley. Nunca llegan a poner la última.

He tenido que buscar en un diccionario, claro está que soy octogenaria, la palabra «renders», y ¿no hubiera sido más fácil utilizar su sinónimo en castellano y lo hubiese entendido todo el mundo? Rendir, entregar, devolver, etc. No todos tiene un concejal muy entendido en la materia. Es tan rica nuestra lengua, que no tenemos que usar anglicismos, que a los de nuestra edad ya nos cuesta entender las cosas sin que nos las presenten de forma alambicada.

A nosotros nos gusta leer que se hará una Casa de la Música y no una ampliación de Can Ventosa, que no deja de ser una chapuza provisional (otro día hablamos de este tema), como se hace en España, cuando se quiere hacer definitiva.

¿Para cuándo una verdadera avinguda de San Josep de sa Talaia?

La entrada actual a la ciudad de Ibiza con aceras de 30 centímetros, cuando las hay, sin farolas, con la red de alcantarillado debajo de las aceras y en el centro de la vía, con restos de casa quemadas, jardines sin vallas, sin arbolado, y no hablamos de material urbano como son bancos, bueno sí, hay uno, la Caixa, pero me refiero a bancos para descansar, con las cesiones de terreno hechas cuando se hizo la reparcelación del polígono 28, hablamos de cuando era joven, y que los vecinos hace más de treinta años solicitaron al Ayuntamiento de Ibiza y al entonces Consell Insular de Ibiza y Formentera. Estos procedieran a ejecutar el proyecto, en aquel entonces el vial era de 32 metros de ancho, luego vinieron las rebajas a 28 metros, luego a... y ya no se sabe si ha quedado como camino, calle, boulevard, avenida, paseo, autopista, autovía, si será peatonal, de entrada, de salida, pasará por allí el tranvía que prometieron en unas elecciones…

Cuando asisto a algún pleno del Consell Insular, estoy a mis anchas. Exceptuando la prensa, no va nadie, dado el interés que despiertan los temas, y suelo escuchar de algún conseller que cuando se hace una obra es por la importancia de la misma o por el interés que han demostrado los vecinos o por la peligrosidad del lugar por los accidentes habidos. Pues bien, aquí se dan todos estos supuestos, pero como esta vía es lo que llaman un marrón, se lo pasan de unos a otros. A esto le llamo yo valor demostrado, decirlo claro.

¿Para cuándo la última piedra del Gorc? Igual ya tienen las moneditas de curso legal, pergaminos, prensa y la urna para poner la primera piedra con todo el séquito. Están tan acostumbrados a las urnas para depositar las papeletas que hasta les hace ilusión cuando la ven en un acto que no sea el de las elecciones, ¡serán niños!, aunque no tenga ranura para depositar las papeletas.

Nos queda mucho trabajo por hacer: camí del Calvari, E-10, avenida España, las tan cacareadas, en la forma del verbo cacarear, viviendas en sa Penya, Can Cantó, Macabich, Ca n’Escandell.

Tantas cosas quieren hacer que se le está acumulando el trabajo. No vaya usted acelerando tanto, que con tanta velocidad se le puede pasar el pueblo sin verlo. O igual quiere acelerar porque ya llega tarde.

Sr. alcalde: algo se ha hecho y algo se ha deshecho. Haga lo que haga, piense en el pueblo, no en el partido.

Dice que quiere que Ibiza vuelva a ser un orgullo y no una lucha diaria y digo yo que no un solo orgullo, muchos.

Todos podemos aportar y grano a grano se hace granero. Yo ya he aportado el mío. ¡Valor demostrado!n