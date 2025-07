El vuelo de los buitres

Fue Maquiavelo quien escribió todo un tratado de teoría política para demostrar que la política y la moral no eran compañeros de viaje. Al contrario, el “buen príncipe” tenía que rehuir las virtudes de la moral, si quería gobernar con eficacia. Dieciséis siglos antes, el gran Cicerón había dedicado su obra a demostrar lo contrario, que no podía haber buena política sin moral, pero él mismo pudo ver cómo desaparecía todo rastro de moral en el seno del poder romano y sufría las consecuencias: por orden de Marco Antonio, el ejército lo capturó y le cortó la cabeza y las manos. Sus restos, empalados y expuestos en los ‘rostra’ del foro romano, serían el epitafio del fracaso de su ideal.

De Cicerón a Maquiavelo, la política situada en el frágil equilibrio entre la decencia ética y el relativismo moral, aunque, bien leído, ‘El Príncipe’ del pensador italiano no se aleja tanto de ‘La República’ del senador romano. Es cierto que Maquiavelo considera que hay pecados morales necesarios para el ejercicio del poder -desde la mentira y la manipulación, hasta la autoridad despótica-, pero a la vez considera la moral como el último dique que impide llegar a las peores atrocidades. Es decir, incluso en la astucia descarnada del príncipe, ha de haber un límite que separa al gobernante del monstruo.

No hay noticia que permita creer que Santos Cerdán, Montoro y el resto de tenores del coro hayan leído a estos pensadores, ni tampoco parece imaginable que se hayan planteado la dualidad entre la moral y la política. En realidad, más que un tratado de política deben de haber nutrido sus afanes en las artes de Cassim, el rey de los 40 ladrones de las ‘Mil y una noches’. No destilan ninguna grandeza, ni siquiera en el lado oscuro del poder, sino simple vileza, el viejo afán del lucro personal. Esta bandada de buitres no merece que se eleve su latrocinio a la categoría de dilema filosófico, pero sí son el síntoma de la enfermedad de la política española, la incapacidad de la cual para encontrar un sistema blindado a la corrupción sistémica es total. Ahora viviremos el espectáculo del ventilador a toda máquina, unos contra otros, esperanzados en que la pestilencia de la mierda ajena tape el hedor propio. Sinceramente, es pornográfico ver la felicidad que ahora siente el PSOE con la montaña de basura que surge de la cueva depredadora de Montoro, aferrados al viejo consuelo de los tontos. Pero, como dice la sabiduría popular, “mal de muchos, consuelo de tontos», no en vano el reparto de la suciedad no limpia nada, sino que embadurna a todo el mundo.

Esta es la enfermedad profunda de España, que ataca su credibilidad política y la confianza ciudadana: la idea de que no hay manzanas podridas, sino todo un sistema que permite, potencia y protege la podredumbre. No solo no evita la corrupción, sino que la ampara bajo tantas capas protectoras que no penetra la luz. No olvidemos que la tríada del Peugeot formó parte del primer círculo de Pedro Sánchez, disfrutó de mucho de poder y de impunidad, y se ha mantenido impune durante años. El tal Koldo ha tenido tiempo de acumular grabaciones que llegan a la gigantesca cifra de 10 terabytes (unos 65 millones de folios transcritos). Imposible que el PSOE no tuviera ninguna evidencia. Y en el caso de Montoro y los 28 de la pandilla tributaria, la impunidad no ha caído por los controles naturales del sistema, sino por el buen trabajo de Rubén Rus, el persistente juez de Tarragona que, alejado del ruido, ha ido acumulando evidencias durante años. ¿El PP no sabía nada? ¿El mismo PP que todavía no sabe quién era M. Rajoy? ¿El mismo que intentó silenciar el escándalo Bárcenas? ¿El mismo de la Gürtel? Por mucho que Feijóo se sacuda la porquería y Sánchez no sepa quiénes eran sus amigos, el hecho es que años de corrupción sistémica solo pueden perpetrarse con una flagrante inoperancia, mucho silencio y necesaria complicidad. Ambos partidos han permitido la corrupción y esta convicción es más demoledora que el daño que hayan hecho los corruptos. Por eso se instala el “todos son iguales”, que acaba desviando los votos hacia los extremos ideológicos.

Afirmar que Vox será el principal beneficiario, a estas alturas, es una obviedad. El resultado de la política sin moral que, por proceso inverso, acaba beneficiando a los más inmorales de todos.