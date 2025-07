Siempre pensé que la “utopía” se quedó en aquella revolución fallida de los bolcheviques en el año 17 del siglo pasado. Luego reapareció en una canción de Sabina, para recordarnos que quizás el mayo del 68 en París o el 15 M en la Puerta del Sol podría resucitar aquello que en los libros, tanto de Hegel o Marx y Engels sonaba a películas románticas donde chico quiere a chica o viceversa y al final acaba bien: “puede besar a la novia”. Pilar Martínez en su crónica (no voy a decir excelente, porque lo es, por no parecer aquello que en la tele decíamos “excelente información de nuestro compañero”) del último pleno, el de las ocho horas, que según Pilar podría resumirse en hora y media y que acabó por los “ruidos gástricos” de nuestros consellers consolidando la unanimidad sobre deseos, más que realidades.

Dentro de unos años, no sé si los quince que llevamos hablando de lo mismo tendremos un modelo turístico que resuma las amplias y diferentes opiniones de los ciudadanos de esta isla. Aquí como en España, cada aficionado es un seleccionador. Incluso los niños, no nacen con un pan bajo el brazo, vienen con un modelo turístico sin libro de instrucciones. Tampoco sé si habremos solucionado el problema de la vivienda o se habrá enquistado hasta conseguir el hartazgo de quienes persiguen la entelequia de tener una casa para todo el año, aunque sea sin piscina. Ni encontraremos el equilibrio entre “progreso” y medio ambiente. Donde convivan las necesidades demográficas con la lucha a brazo partido con las consecuencias de un cambio climático (en la Mola no nos ha llovido desde… ni me acuerdo) que nos está ahogando en una sequía más que preocupante (la última foto que recuerdo es de Gerardo con siete litros en la Savina y un doble arco iris esperanzador). Seguiremos demandando una inyección de ‘sous’ de un Gobierno (el central) que se olvida de que aquí somos la primera parada de la ruta Argelia-Europa de unos migrantes que llegan a nuestras costas buscando un “mundo mejor” hasta que se encuentran con que aquí tampoco atan los perros con longaniza, pero que contiene una cierta dosis de esperanza, quizás la que no consiguen a ciento ochenta millas de aquí.

Me quedo con esas 73 palabras que resalta Pilar, que hubieran sintetizado un pleno donde ni cantó Sabina, ni Lenín estaba por llegar o aquel mayo del 68 terminó como el rosario de la aurora donde se consagró Cohn-Bendit y a la postre fue el cadalso del gaullismo reinante.