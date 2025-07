Migrants del nord, migrants del sud

Parlar d’immigració és parlar de la història de la humanitat. D’alguna manera, tots som migrants. Busquem nous espais, nous contorns, noves oportunitats ja sigui per a augmentar la nostra experiència vivencial o per a sobreviure. Qualsevol que sigui la motivació, i amb més raó la segona, mereix ser considerada des d’una perspectiva humanística.

Occident, com a paradigma organitzatiu d’un mode de vida psico- socio-econòmic ha consolidat la seva hegemonia des d’una visió imperialista i, per tant, extractiva cap als pobles que ha dominat. Deixar anar ancora i sotmetre una societat sota la suposició que la nostra cultura, la nostra religió i la nostra manera de mirar el món és millor que la seva, ha estat l’ús i costum de les conquestes al llarg de la història. I la pedagogia no ha estat precisament l’estil sinó d’exhaurir mitjançant el genocidi. Per això resulta sorprenent com l’odi cap als migrants, que no deixa de ser una de les formes en les quals la por i la ignorància es manifesten, vertebra el debat del nostre dia a dia amb un argumentari eminentment violent i sense indici de la més mínima sensibilitat cap a un altre ésser humà, vingui d’on vingui, vingui com vingui.

Als que sostenen que estem amenaçats per una invasió que ens portarà a la conversió religiosa i a la capitulació de la nostra identitat perquè conviuen migrants del nord d’Àfrica amb nosaltres els hi recomanaria una major inclinació cap a la lectura. Després, si no fos possible, que pensessin en quant realment ha canviat la seva vida en les darreres dècades. En què ens afecta la seva presència? Algú dels que vomita odi cap als migrants ha perdut la seva feina en favor d’algú d’ells? Algú, tal vegada, ha perdut el seu torn a una consulta del mèdic? Potser s’hagi quedat fora de les llistes d’escolarització dels seus fills? En realitat, quins drets li han estat denegats per la presència dels migrants?

Aquí, a Eivissa, trobem algunes repostes. Malgrat que ens visiten persones des de diversos llocs per a establir-se a la nostra illa, el focus es posa fonamentalment en els musulmans que cohabiten als nostres municipis. Cal dir que, quan dic musulmans no em refereixo als capos saudites que venen en jets privats acompanyats per hordes de personal de servei en un presumpte règim de semiesclavitud. Més aviat a aquells que venen buscant una vida millor per a ells i les seves famílies. Cal evitar l’acció de racialització que suposa dir que ells treballen en el que no volem els espanyols, com si només estiguessin capacitats per a això. És una fal·làcia disfressada de solidaritat. Els migrants no necessiten solidaritat, tan sols humanitat. De fet, ni més ni menys, com qualsevol persona. No es tracta tant de la fòbia a una religió o costum sinó a un determinat grup humà amb recursos molt més limitats. La situació s’entén millor al·ludint a la síndrome de ‘Bienvenido Mr. Marshall’: si porten diners i venen del nord, són benvinguts. Un neguit fruit d’una societat poc conreada i extremadament acomplexada.

Es parla d’expulsió d’una forma preocupantment bàrbara quan es refereixen a que tots els migrants del sud, concretament els magrebins, són delinqüents. Entenc que la repatriació que sostenen seria per a tots aquells que cometen un delicte independentment del seu lloc d’origen. O només musulmans? Contemplen la pena de desterrament pels espanyols que delinqueixin? En qualsevol cas, relacionar migració amb seguretat és una altra de les cares de la xenofòbia. Per a això ja està l’estat de dret i les lleis.

No oblidem que, més enllà de la conjuntura política i la seva capacitat de polaritzar la nostra convivència en moments determinats intel·ligentment triats, els migrants magrebins són als nostres carrers, a les nostres escoles, als nostres negocis, -en definitiva- a les nostres vides, des de fa dècades sense que per això hàgim hagut de renunciar o veure amenaçades les nostres tradicions o la nostra cultura. Nogensmenys, lluny queda la capacitat crítica cap aquells que, en realitat, influeixen en el nostre minvament d’un estat social i de benestar.

Per a entendre nostra catatònia intel·lectual cal al·ludir primer al sistema que funciona amb una precisió aclaparadora, no té falla. Ens ha situat en un estat de pensament pseudo-vegetatiu per a reaccionar visceralment sense filtre i sense donar una oportunitat a la reflexió. Però la por funciona així: si ens fan témer som més útils, més productius al propi sistema.

Parlo dels migrants del nord d’Europa. Des de més enllà dels Pirineus es dicta l’estratègia especulativa de la construcció i venda de cases i pisos a Eivissa, a través de nòrdiques empreses i fons d’inversió que es diverteixen pastant fortunes en contra de tota possibilitat d’un ciutadà de l’illa que, lluny de propiciar un millor accés a l’habitatge l’impossibiliten. Ells són els que faran d’Eivissa un distòpic parc temàtic on el valor i el preu ja no tindran cap relació. On nosaltres i els nostres fills no hi cabrem. Ells, i no els migrants, són els que han canviat el paradigma de convivència a Eivissa. Ells, i no els migrants, són els que faran que els nostres fills ja no hi puguin viure, que es converteixin de fet en nous migrants fugint del seu lloc d’origen per no poder accedir a allò més bàsic com és un sostre on construir una vida.

Aquestos migrants del nord, però, són rossos, esvelts, amb els seus ulls tan blaus que presagien una mar en calma. Mentrestant, des d’una mar més brava i abrupta veiem sofrir als qui fugen d’un món que occident va propiciar amb la colonització sense responsabilitats ulteriors. Els que reben greuges i culpes per un món que no han creat. Nosaltres tenim la responsabilitat de triar als nostres companys socials. I si cal triar prefereixo als qui arrisquen la seva vida per pertànyer a la nostra molt abans que els que estan propiciant a l’illa un lloc inhabitable.

Això no va de dreta o esquerra, de liberalisme o social-democràcia, de feixisme o anarquia, d’economia de mercat (capitalisme) o sistema d’economia planificada (comunisme). Això va, senzillament, d’amor o d’odi.

Juan F. Ballesteros és director d’Orquestra, Banda i Cor