Se acabó el hedor de la depuradora porque sí

Ya conté no hace mucho que es recurrente que un alto cargo inaugure unas mejoras en una estación depuradora de aguas residuales con las siguientes palabras: se acabaron los malos olores. En los 34 años que llevo escribiendo en Eivissa no son pocas las ocasiones en las que desde técnicos hasta directores generales o consellers del ramo afirmaron que el hedor de esas instalaciones había concluido definitivamente gracias a su «esfuerzo» inversor, aunque cuando clamaban la buena nueva los presentes ya llevábamos un rato deseando salir por patas de allí porque las arcadas iban a más. En algunas ocasiones incluso se empeñaron en agasajarnos durante esos actos con picoteo variado, cuyas bandejas, ya se pueden imaginar, solían quedar casi intactas. El pasado 3 de julio, por orden de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, la flamante depuradora de sa Coma dejó de ser nauseabunda. Se acabaron «los problemas de malos olores que afectaban cada día a los vecinos», sentenció, aunque los residentes de la zona y los conductores que circulan a diario por la autovía de Sant Antoni (sobre todo entre sa Coma y Montecristo) piensen que todo sigue más o menos igual que antes, solo que con menos dinero en el erario. Dependiendo de por dónde sople el viento, el tufillo es insoportable. Ha ocurrido esto ya tantas veces que empiezo a pensar que igual es fallo mío por ser tan escéptico y que probablemente el aire que emana de las depuradoras me olería a Nenuco si tuviera fe ciega en la palabra de los responsables de la Administración. O si fuera negacionista de mi propia nariz. Pero he repasado las fotos de aquel 3 de julio y lo que he visto me confirma que mis napias no me confunden. Prohens, que es muy risueña, no sonríe en ninguna. Tiene cara de querer acabar con ese marrón (nunca mejor dicho) cuanto antes y sus rictus son de asquito. Es más, ninguno de sus acompañantes, entre ellos el presidente del Consell y los alcaldes de Sant Antoni, Santa Eulària y Eivissa, tampoco parecen ni muy alegres ni que estén respirando aire puro ni que quieran comer allí un pincho de tortilla ni ser vecinos de la zona. n