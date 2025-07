El cierre de ses Variades, un grave problema

El Ayuntamiento de Sant Antoni lleva años ganando tiempo respecto al cierre del aparcamiento de ses Variades, un proceso judicial que comenzó a mediados de 2010, con el recurso contencioso administrativo que la primera concesionaria del parking subterráneo de pago de la plaza de España, Subsuelos Urbanos, presentó contra el Ayuntamiento por su negativa a cerrar el aparcamiento de ses Variades y otros del núcleo urbano que incumplían la normativa municipal. La concesionaria denunció penalmente por estos mismos hechos a los sucesivos responsables municipales y finalmente los exalcaldes del PP José Sala y Pepita Gutiérrez, junto a algunos de los miembros de sus gobiernos, serán juzgados por prevaricación y malversación; aunque la Fiscalía no aprecia indicios de delito en su actuación, la acusación particular pide para ellos diez años de inhabilitación y una cuantiosa indemnización de más de 15 millones de euros.

El último varapalo que se ha llevado el Consistorio en este asunto ha sido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que ordena a la institución municipal que en el plazo improrrogable de tres meses «incoe, resuelva y notifique los expedientes de clausura» de este parking y otros que están ubicados en el núcleo urbano. El Ayuntamiento puede recurrir ante el Tribunal Supremo, aunque aún está estudiando qué hacer. El alcalde, Marcos Serra, no se ha manifestado todavía, pero en 2021, cuando el TSJB dictó la primera sentencia, en la que obligaba al Ayuntamiento a tramitar un expediente de clausura por infracción urbanística, fue contundente y aseveró que las consecuencias serían «catastróficas» para la movilidad en Sant Antoni. Ahora, cuatro años después, también lo serán, incluso más, pues lo único que ha cambiado es que hay todavía más coches que entonces. Sant Antoni podrá salvar el verano, pero salvo que opte por seguir su estrategia de huida hacia adelante y agotar hasta el final la vía judicial, tendrá que ejecutar la sentencia y el colapso viario está garantizado.

La secular falta de planificación y ordenación urbanística que aqueja a los municipios ibicencos y a la isla en su conjunto es el origen de infinidad de problemas, como la falta de aparcamiento, que en el caso de Sant Antoni es acuciante. En todos estos años, con gobiernos de derecha y de izquierda, la política con respecto al aparcamiento en la localidad ha sido errática y no ha conseguido soluciones estables, más allá de ir tapando agujeros de forma improvisada, como lo es el uso temporal de solares como aparcamientos, hasta que son edificados. Tampoco se han buscado alternativas a la posible clausura del principal parking del casco urbano, con capacidad para centenares de vehículos. La habilitación de un solar en la entrada del pueblo no es suficiente, dado el aumento de la población y por tanto del parque móvil. Y mucho menos lo será si cierra el de ses Variades. En estos quince años transcurridos desde que la entonces gestora del aparcamiento subterráneo de la plaza de España inició la causa judicial, tampoco se ha planteado la adaptación del solar de ses Variades para que cumpla la normativa y pueda ser usado sin reproche legal alguno.

La decisión de los tribunales en este caso cuestiona la capacidad de los ayuntamientos para acondicionar excepcionalmente aparcamientos disuasorios para hacer frente a sus necesidades. Esa capacidad no debería verse coartada por el interés particular del concesionario de un aparcamiento de pago, porque incluso en el caso de que el concesionario tuviera garantizado el 100% de ocupación durante las 24 horas del día, los 365 días del año, Sant Antoni seguiría padeciendo un enorme problema de falta de aparcamientos que obliga al Ayuntamiento a darle algún tipo de solución. Por tanto, no debería haber trabas para que un ayuntamiento pueda disponer provisionalmente de solares para aliviar el problema. Otra cosa es que esos aparcamientos acondicionados temporalmente hayan de cumplir unos determinados requisitos legales para funcionar, lo cual es razonable.

La situación de Sant Antoni es crítica y, una vez más, entre los residentes cunde la preocupación. Es cierto que el actual alcalde, Marcos Serra, ha heredado este problema de sus antecesores, pero tiene la responsabilidad de resolverlo con una planificación a medio y largo plazo que dé solución a las necesidades, tanto actuales como futuras. Debe responder a la pregunta de qué va a hacer cuando cierre el aparcamiento de ses Variades, unos terrenos cuyos propietarios aguardan desde hace décadas que se desarrollen urbanísticamente. El Consell reconoce que dos terceras partes de esta extensa zona del frente marítimo de Sant Antoni se podrán urbanizar en el futuro si así lo recoge el Ayuntamiento en su nuevo planeamiento urbanístico. La solución no es fácil, pero se agota el tiempo: el caso se ha alargado durante quince años, pero el desenlace final ya no tardará mucho más.