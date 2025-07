Es una llamada a la cordura. No solo en Gaza, alto al fuego. Crímenes contra la humanidad cuando no se respeta ninguna vida, ni de pequeños ni de mayores, ni de militares ni de civiles. La masacre y la muerte, la destrucción y el horror, por encima de la condición humana.

Alto al fuego a guerras que no llevan a ninguna parte. Alto al fuego a tanta injusticia que impide a las personas vivir dignamente.

Y al hacer esta petición y mirar alrededor vemos cómo entre nosotros también se tiene que pedir alto al fuego, a la violencia, a la marginación, a las injusticias sobre la vivienda que estamos viendo en nuestras islas. Un verano más, en plena campaña turística, el horror de familias en la calle que no saben a dónde ir.

Tanto en el ámbito nacional, como internacional, como local, nos encontramos con la impotencia de no poder hacer nada más que indignarnos. Que levantar la voz en nombre de todos aquellos que no tienen voz y que son víctimas de tantas injusticias. No podemos permanecer indiferentes.

El Papa León al inicio de su pontificado pidió por la paz, ahora, después de los últimos atentados en Gaza. “Es hora de poner fin a esta masacre” ha sentenciado el Papa tras enviar 500 toneladas de alimentos por medio del Patriarca de Jerusalén.

No se puede girar la cara y hacer como si esto no fuera con nosotros. No nos podemos permitir que pueblos enteros vivan ataques tan horrendos que provocan tanto dolor en la humanidad.

Poner freno a los conflictos cercanos es ayudar a poner esperanza a que se acaben los conflictos que nos quedan más lejos y que enturbian la vida de las personas más vulnerables. Sobre todo, por que cualquiera de nosotros también podría ser víctima de tanta barbarie.

«No serán olvidados, ni abandonados», eran las palabras del Cardenal de Jerusalén al acompañar la comitiva que evaluaba los daños de los últimos atentados.

No podemos olvidar ni abandonar a los que son víctimas de los horrores de las guerras, de la misma manera que queremos estar cerca de los que son víctimas de injusticas y racismo en nuestros pueblos.