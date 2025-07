La Prohens proa a Vox

Sense cap mena de dubte -opinió personal- un tal Bauzá ha set el pitjor i més nociu de tots els presidents de la nostra comunitat autònoma. Ara però li ha sortit una figura que podria, i en tots els aspectes, superar-lo, Marga Prohens, abanderada principal de totes -totes- les dretes aquí, a casa nostra. Proa a Vox la Prohens, agafa el timó i a l’estil de la reina del cabaret, l’Ayuso, miserable Ayuso, va a per totes. La Prohens -simpàtica, guapa, encantadora vestida de blanc- ha recordat a l’ombra i del problema immigratori les paraules de Miguel Tellado, una bellíssima persona que, per cert, té cara de porquet: «La relación que tiene el PP con Vox es una relación correcta. Lo que corresponde de un partido que comparte un espacio ideológico...Tenemos discrepancias y concordancias con Vox. Y desde luego, yo no voy a hablar nunca mal de Vox... Nosotros no vamos a establecer ningún cordón sanitario como nos demandan desde la izquierda...», en paraules recollides per la periodista E. G. Blas al rotatiu ‘El País’. Santes, divines paraules -perdó Valle-Inclán, perdó- que ella assumeix, adapta i amplia més enllà de qualsevol diccionari diguem que conservador. Fidelíssima a Vox, la Prohens destitueix de forma fulminant i sense escrúpols a la fins ahir mateix consellera de Famílies i Assumptes Socials Catalina Cirer, ubicada des de sempre a l’ombra de l’amo en Biel. La Cirer feia nosa, molestava, amb tots els defectes o deficiències mantenia una postura franca, oberta, de diàleg. Utilitzava el llenguatge de la veu i de la paraula, lluny de la dialèctica de les pistoles com deia un temps, ara ja no, José Antonio Primo de Rivera, un dels fundadors, recordau?, de la Falange, una forma de fer i d’actuar que a ritme de vertigen s’acosta, per tot arreu. Vox ja viu i habita entre nosaltres. El triomf de Donald Trump, Madrid, sense anar més lluny, és inevitable i probablement perdurable. Des de la meva ignorància creia que Vox li feia la feina bruta al PP, a l’inrevés, els ‘populars’ li regalen el camí per arribar a la Moncloa. I l’esquerra què fa?, canta ‘La Internacional. Lloat sigui Déu.n