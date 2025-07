Les Pitiusas, bones per a viure i bones per a visitar, i en aquest ordre

L’objectiu del Codi Ètic Mundial per al Turisme, dirigit per igual a governs, empreses turístiques, comunitats i turistes, és fer que una destinació turística sigui bona per a viure i bona per a visitar i en aquest ordre, ara i en el futur. En el cor mateix del Codi s’hi troba el convenciment que el turisme pot aportar una contribució significativa a les comunitats i a les persones. Però, perquè el turisme contribueixi de forma significativa a les destinacions tots els agents de desenvolupament turístic tenen el deure de promoure un creixement econòmic i traduir-lo en prosperitat sostenible per a les generacions presents i futures.

És evident que les Pitiusas són destinacions turístiques d’èxit, si l’èxit el mesurem per la quantitat de visitants i la despesa. Però, ens podríem preguntar: són també un bon lloc per a viure? I, encara: ¿ens estem assegurant que aquells que estan contribuint a fer de les Pitiusas una destinació sostenible puguin continuar fent-ho? Perquè com diu el Codi, s’ha d’exigir a les empreses que siguin un factor de progrés social més enllà del compte de resultats. No vulguem obviar que el turisme és molt més que el PIB que aporta; tinguem-ho en compte a l’hora de la valoració de cada agent. No ens oblidem de discernir entre les empreses compromeses i amb propòsit i les absentistes i extractives. Perquè, si no, les compromeses no podran seguir sent-ho. ¿Com competir amb qui només cerca maximitzar guanys si nosaltres assumim costos que ells eviten? ¿I com es pot aconseguir una destinació turística sostenible sense el compromís de les empreses?

Necessitem regulació si aspirem a ser sostenibles, però els problemes generats pel turisme són complexos i no admeten solucions simples. I és simplista i poc eficient pensar que limitar l’entrada de vehicles via marítima a Ibiza és l’única manera de solucionar la saturació, sense tenir en compte d’altres variants com l’accessibilitat i l’equitat, la intermodalitat i integració, el transport públic, l’aeri, el creixement demogràfic i del parc mòbil o les infraestructures.

Els problemes complexos requereixen de mecanismes tan complexos com els problemes que volen solucionar. Cap dels agents de desenvolupament de la destinació turística pot solucionar els problemes que s’hi generen, sol i per separat. El futur del turisme -i de la nostra destinació- dependrà de les decisions que prenguem ara, mirant al futur i entre tots, si el nostre propòsit és contribuir a una destinació que atregui visitants perquè és un gran lloc per a viure. Almenys això és el que creiem les empreses que hem signat el Codi Ètic Mundial per al turisme i que ens hem compromés amb la destinació i amb la seua gent; i això és el que fem, i voldríem seguir fent des de Baleària, promovent la mobilitat sostenible, reduint les emissions de GEH, contribuint al desenvolupament territorial i apoderant la comunitat culturalment i cívicament.