Pero Cartier

La última vez que vi a mi madre en Ibiza, tras varios meses, me recibió tocándome el pelo como quien descubre una pelusa bajo el sofá.

—Qué color de pelo más feo.

Le respondí que era mi color de pelo, el mío, que en la vida me he teñido. De nada me sirvió ir escudada de una amiga, a la que se afanaba en explicarle:

—Es que si es feo, es feo. Qué le voy a hacer, yo soy así: sincera.

Pero tanto mi larga melena castaña como yo estamos más que curtidas a esa costumbre suya del sincericidio: al que me sobren o falten kilos, que vaya mal vestida, mal peinada, y si se me acerca demasiado, más probable que el beso, es que que haya detectado un orzuelo.

De los mordiscos más grandes que llevo en la memoria está un día, siendo niña, en que había cosido primorosamente un parche en forma de corazón para cubrir el siete de una camisa. Al verme con ella puesta, la hizo jirones al grito de que parecía una mendiga. Le temblaba la mandíbula mientras me decía:

—Te quiero porque te tengo que querer, porque eres mi hija, pero no me gustas nada.

Tocada y hundida, con un nudo en la garganta, respondí:

—Preferiría gustarte.

Pero no solo nunca lo logré, es que no lo intenté. Esa es mi costumbre.

Pero esta es mi versión, y recordemos que toda historia tiene al menos tantos puntos de vista como protagonistas. Si lo sabré yo, que llevo ¡años! tratando de contar otras historias y siempre acabo contando la mía: cómo he vivido, visto, sentido esto o aquello. Hasta la más remota de las crónicas, al pasar por mis manos, queda inevitablemente condicionada por todo lo que soy y lo que he sido.

Y aun así, sin conocer el alcance de la larga lista de taras que mi madre pueda atribuirme, se me ocurre un reproche compartido: soy una hija ausente. Una hija de visita. Y por eso he tratado de rellenar esos vacíos con cosas materiales. No los llamemos regalos, que suena ostentoso. En su mayoría, solo ‘cosas’. Un intento de ‘aunque no esté, estoy’, que muchas veces se percibe, seguro, solo como que no estoy. Por ejemplo, como cuando en una de nuestras llamadas me cuenta que está sin ropa interior y, como no estoy para llevarla a una tienda, le envío. Para que luego ella me diga en las siguientes llamadas que no la llega a estrenar. O si el médico le dice que vaya con cuidado con la rodilla, como no estoy, le mando rodilleras y un cojín ergonómico. Y libros, revistas de crucigramas o pañuelos… meros parches para el siete de la ausencia.

Pues en aquella última visita la llevé al médico y de tiendas, y acabamos hablando de bolsos lo mismo que podríamos hablar de futbolistas y mencioné un Fendi. Puso cara de extrañeza. Nombré otras marcas:

—¿Bvlgari? ¿Balenciaga...?

Nada. Totalmente desconocidos. Pero dije “Cartier” y saltó:

—¡Sí, claro! ¡Cartier! ¡Cartier! ¿Quién no conoce Cartier?

Y tras nombrarme reinas y princesas que tenían un Cartier, volvimos a hablar de cualquier otra cosa.

Me marché, como siempre, pero no se me iba de la cabeza un cierto brillo en sus ojos. Algo en su tono de voz al nombrar ‘Cartier’. Y durante semanas busqué uno para ella. Entiéndanme: de segunda mano. El sueldo de columnista da casi para uno nuevo, pero solo casi. Y no solo de segunda mano: para restaurar. Pero lo compré, precioso. Limpieza, tinte, aceite de visón y tiempo hicieron el resto. Pequeños parches, ya saben, en los que el corazón es imperceptible, pero el ojo avizor lo encuentra.

Y sin decirle una palabra, como siempre, se lo envié primorosamente envuelto en mi siguiente envío de ‘cosas’. Dentro del paquete había, numerados, primero un libro de pasatiempos, con instrucciones de que solo al completarlo podía abrir el paquete siguiente. Por fortuna, hizo trampas, y me llamó con una alegría que no le recuerdo en la vida:

—¡Que yo no entiendo, pero que esto es un Cartier de verdad! ¡Un Cartier!

Y Cartier, Cartier, Cartier…

Pasaron las semanas y el idilio, lejos de menguar, se ha ido expandiendo. En cada una de nuestras llamadas —porque soy una hija lejos— me cuenta del médico, de la rodilla, de la analítica; de que llueve o hace un calor insoportable… Y del Cartier. Sobre todo, del Cartier. De que se lo ha enseñado a esta vecina, a mi cuñada, a mi prima o a mi tía… y que a todas les dice que, total, no tiene dónde llevarlo porque no va a ningún sitio. Pero Cartier.

Ojalá esa conversación trivial de un Cartier hubiera llegado mucho antes, pero, ¿a estas alturas del partido? ¡Debería ser obligatorio el capricho! La Seguridad Social debería premiarte toda una vida trabajando con un Cartier, un Lamborghini o un tocadiscos. Ojalá se llenen los mercados de señoras que se saludan mientras cargan en un Gucci media docena de huevos y un pan de pueblo.

Y esto no va a cambiar que tal palo desista del intento de enderezar tal astilla retorcida; que al verme la próxima vez compruebe que mi color de pelo es exactamente el que heredé de ella. Qué va. Somos, todos, animales de costumbres. Ella seguirá viendo todas mis faltas y yo… me seguiré yendo.