Rics, pobres i impostos

Ahir vaig embastar un article sobre retallades impositives i avui quan pos l’ordinador en marxa per començar a treballar, veig el següent titular a l’Ara: “L’exministre Montoro i el seu equip, imputats per fer servir Hisenda per traficar amb lleis”. La notícia explica que un jutge de Tarragona ha imputat Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda amb Aznar del 2000 al 2004 i amb Rajoy del 2011 al 2018, i el seu antic equip per traficar amb lleis i reglaments a canvi de diners. Tothom sap com se les gastaven els ministres d’Aznar i on varen acabar alguns d’ells com Rato, Matas o Zaplana, així que Montoro està opositant a sortir en una orla il·lustre.

La notícia diu que “en total, la trama involucra 28 persones i sis empreses a qui l’instructor del cas atribueix set delictes: suborn, frau contra l’administració pública, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció als negocis falsedat documental”. Modificar la legislació tributària i escriure-la a la carta dels que han de pagar impostos és d’una gravetat extrema. “Gent legal” deia un lema del PP de Catalunya fa temps.

Però torn al meu article embastat, a veure si l’acab. El meu article ve motivat per dos coses de la setmana passada. Primer l’aprovació del Projecte de Llei gran i bonic de Donald Trump -BBB en les sigles en anglès­ i després per una notícia sobre l’impost de successions a les Illes Balears.

El projecte de Trump consisteix en la major retallada d’impostos que s’ha fet mai. Hi ha una discussió macroeconòmica, tècnica, sobre què significa baixar els impostos d’aquesta manera sobre el dèficit i el deute públic i sobre les perspectives d’inflació. L’economia americana i de retruc la resta del món empitjorarà bastant amb l’augment de dèficit i deute i la inestabilitat financera que causarà el BBB. Però hi ha un tema de decència que no sé si s’ha emfatitzat prou. Les retallades de Trump suposaran de mitjana un milió de dòlars anuals per a les famílies del 0,1% més ric del país. Qui ho pagarà? En primera instància 11 milions d’americans als quals se’ls retallen les prestacions sanitàries. Hi ha estimacions que calculen que les retallades sanitàries causaran uns 100.000 morts en una dècada.

L’acció de Trump és clara. Amb una ma dona diners als molt rics i amb l’altra els treu als pobres. Un negoci rodó. És com Robin Hood, però al revés. Al BBB també hi ha retallades en serveis socials, en energia solar, en educació, etc. I a més, paradoxalment, o no, les retallades de Musk i el seu equip del DOGE abans de barallar-se amb Trump i marxar de Washington, varen desballestar Hisenda (Internal Revenue Service) de manera que hi ha qui estima que la pèrdua de recaptació per falta de mitjans pot ser molt important.

És o no és un tema de decència i vergonya retallar els serveis mèdics dels pobres al mateix temps que es retallen els impostos dels rics? I no puc entrar ara, per falta d’espai, en el tema internacional, però Trump ha imposat, i la resta de països s’ho han menjat, tornar enrere la imposició mínima sobre les multinacionals, de manera que les grans companyies americanes no hauran de pagar impost de societats fora i deixa en paper mullat l’acord que tant va costat de construir fa pocs anys.

Però el món no s’acaba a Amèrica. Aquest diari titulava dies passats: “Tres herederos de Baleares se ahorran 55 millones de euros cada uno por la rebaja fiscal del Govern. Durante el segundo año con bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones se han dejado de pagar 460 millones de euros a la Hacienda balear pero casi el 80% de ese valor se queda en manos del 0,8% de los beneficiados.” Els comptes són fàcils de fer. 460 milions menys de recaptació signifiquen que la hisenda balear disposarà de menys recursos -uns 370€ menys per habitant- per fer serveis públics, però els guanys estan molt concentrats.

La justificació de les retallades als rics en termes de “gota a gota” sabem fa molt de temps que és pensament màgic. Gota a gota vol dir pensar que retallar els impostos als rics com fan Trump o Prohens, o feien Rato i Montoro fa uns anys, comporta que aquests inverteixen més i creen activitat i llocs de treball i creixement econòmic que més que compensa als pobres per la pèrdua de recaptació i serveis públics. Pensament màgic. Perquè tanta gent amb pocs recursos compra els arguments de retallades d’impostos, que no només no els beneficien sinó que els empitjoren, és un misteri que s’ha d’aclarir si es vol viure en un món més decent.

El cas de l’impost de successions exemplifica molt bé aquestes discussions sobre els impostos, la justícia i l’eficiència. Hi ha arguments per estar a favor de gravar les herències i les donacions i hi ha arguments per estar a favor de no gravar les herències i les donacions. És un cas molt bo i que dona molt joc per discutir a les classes d’introducció a l’economia. Però s’han de posar els arguments dalt la taula acompanyats dels noms dels guanyadors i els perdedors.