Una invasión ofídica imparable

Tal como están las cosas y como se dice en términos militares, en nuestra lucha con los ofidios podemos ganar batallas, pero tenemos perdida la guerra. Sin la más mínima intención de crear alarma, estamos propiciando un desastre ecológico absoluto. Y no sólo por la desaparición de nuestra icónica lagartija, se trata decidir si nos resignamos a convivir con las serpientes. Frente a nuestras narices tenemos una evidencia que, por lo que parece, no entendemos : los ofidios han colonizado la isla –incluso en los islotes- y su ritmo de reproducción es exponencialmente superior al número de los ejemplares que atrapamos. Pero hay algo mucho peor. Hasta hoy hemos tenido la suerte de que nos hayan entrado únicamente culebras que nos son venenosas, culebras de escalera, de herradura y alguna culebra collar, pero la situación puede empeorar si nos entran, cosa perfectamente posible, la áspid o víbora del Pirineo, la peligrosa hocicuda, la víbora cantábrica o las culebras bastarda y cogulla. Pintan bastos.

Da la impresión de que nos lo tomamos a broma cuando, como mucho, se habla de colocar 500 trampas, siendo que lo suyo sería colocar 3.000 o 4.000 para ver en qué queda la cosa. Porque incluso así será difícil eliminarlas, dada su dispersión y si, en paralelo, de manera inmediata y taxativa, no se prohíbe la entrada de viejos olivos ornamentales, un hecho que responde a la estupidez de aquellos a los que les importa un pimiento la situación que se está creando. Falta concienciación en la ciudadanía. No se nos dice lo que nos estamos jugando. Para una gran mayoría, sobre todo en el ámbito urbano, las serpientes siguen siendo una anécdota pintoresca que, sin embargo, tiene visos de acabar en pesadilla. Leer en estos papeles que el PP pide ayuda al Gobierno central para solucionar el problema me recuerda la petición que hace más de dos mil años hicieron los baleares al divino Augusto, como explica Plinio, para que les librara de la plaga de conejos que arrasaban las cosechas. ¡Seamos serios! O utilizamos trampas a escala mucho mayor de lo que hacemos ahora o no habrá nada que hacer. Habremos llegado tarde. Y de una vez por todas, ¡STOP a los viejos olivos!n