Gracias a los voluntarios por hacer que me sienta mal

El miércoles se celebró el Día del Carmen en la Savina y, entre bocinazos, banderolas, barcazos y barquitas, me tropecé una vez más con mi némesis, mi piedra de toque, mi conciencia: un grupo de voluntarios.

Miembros de esa tribu heterogénea, informe y casi siempre sonriendo me persiguen allá donde voy recordándome con su mero existir lo que yo no soy: generosa, altruista, empática, desprendida...

La variedad de causas sostenidas por los voluntarios es infinita: gatos sin hogar; playas y montañas sin limpiar; eventos deportivos por organizar; niños a los que enseñar o entretener, enfermos a los que sostener; gente a la que alimentar y vestir; extranjeros a los que salvar, secar y abrazar.

Me fascina que en este mundo de yoísmo, de prisas y agendas rebosantes de obligaciones, los voluntarios encuentran tiempo y energía para dedicar una parte de su vida a mirar hacia fuera, hacia el otro, ya sea planta, animal o persona. Y no se quedan en la mirada, que es lo fácil. Se arremangan y montan puestos de comida casera mientras todos se divierten, como Formenterers Solidaris el miércoles en la Savina. O dejan sus móviles encendidos toda la noche por si tienen que salir corriendo a llevar mantas y agua a los recién llegados en una patera cuando el resto dormimos, como el pequeño equipo de mujeres de la Cruz Roja en Formentera. O, simplemente, los voluntarios que dedican semanas a organizar y cuidar los eventos culturales y las fiestas que todos los demás disfrutamos sin preguntarnos quién lo ha hecho posible.

Yo sigo en la etapa de: «algún día tengo que hacer algo». Engaño a mi conciencia con míseras donaciones a un par de asociaciones y algún pseudo voluntariado durante mis viajes por el mundo que no eran más que una excusa para seguir viajando.

Así que no me queda más que daros las gracias, voluntarios, por seguir apareciendo en mi camino. Espero que más pronto que tarde vuestra presencia constante consiga que se me acaben las excusas y la tontuna, y deje de mirarme el ombligo para pasar a la acción.