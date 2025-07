A mí, que me defiendan de ellos

Parece que algunos cachorros están con ganas de guerra. O necesitan una buena hostia. Sobreprotegidos por los papás («espero que mi madre no me vea en la tele»), reyes de la casa engordados en la abundancia, se aburren y la testosterona les obnubila las entendederas. Así que se van «a cazar moros para defender a nuestros abuelos» (aunque simpaticen con partidos que amagan con privatizar el sistema de pensiones que les sostiene, porque la solidaridad intergeneracional también es ‘woke’). Al primero que pase. Cien contra uno, y desarmado, porque serán «muy valientes» pero no están acostumbrados a recibir. No puedo expresar la pena que me dan estos chicos, con un día a día tan pobre y una autoestima tan por los suelos que tienen que escudarse en bulos sobre invasión y delincuencia disparada (cómo se nota que no vivieron los años de heroína rampante) y ensalzar su «sangre española» para poder sentirse superiores y realizados en algo. Deben de tener la vida tan vacía como el cerebro.

Pero, por lo que a mí respecta, que ya planeo la jubilación (si no me la siguen retrasando) y tengo canas hasta en la memoria, si los «salvadores» son esa bacanal de esperpentos de Torre Pacheco, aguerridos hooligans, banderitas, palos y pasamontañas en ristre (con señora de sombrero requeté incluida), como ‘abuela’ que no se molesten. Prefiero que se respete la ley, y que esta me defienda de ellos. Que su peso caiga sobre el agresor de Domingo pero también sobre los que organizan ‘cacerías’ humanas y linchan a personas inocentes. Y sobre los que los alientan, y hoy se felicitan impunes.

Me da rabia pensar en el miedo que deben haber pasado estos días tantos chavales de origen magrebí, muchos nacidos y criados en Torre Pacheco, en sus calles y escuelas, por culpa de unos botarates que quieren dinamitar la sociedad porque les faltan «los huevos», y la inteligencia, para enfrentarse a quienes de verdad los dejan sin casa, sin sueldos dignos y sin futuro, y así se sienten hombres. La «esperanza del pueblo español», que ha reivindicado algún diputado de Vox en Murcia, son matones de feria que actúan en grupo contra los débiles. Igualito a una chusma infantil que acosa a un compañero con insultos tipo «bola de grasa», «aborto» u «ojalá te mueras gordo de mierda» hasta que, sí, el niño solo piensa en morir. Qué vergüenza que los tutores y el equipo directivo del IES Isidor Macabich que lo toleraron hayan seguido de rositas allí.