Lunas de julio

La verdad es que estaba por escribir bajo las indicaciones de un lector-amigo. De esos que acaban diciéndote que escribas sobre lo que ellos les gustaría proclamar urbe et orbi. No es mala idea, en principio, luego las circunstancias te sitúan en la vida real y te cambia la opinión (de eso hoy sabemos mucho, no hay más que seguir las “verdades” en el Congreso de Diputados). La idea primigenia venía dada por los resultados de los exámenes de la PAU en Formentera. De siete presentados, ninguno aprobó. Se dice pronto y nada de bueno para nuestros flamantes “bachilleres”. ¿La responsabilidad, en este caso, es exclusiva de los estudiantes? Si seguimos al pie de la letra lo sucedido, obviamente sí. Pero a lo mejor hay elementos (como daños colaterales en una guerra) que nos permiten un análisis de mayor calado. Formentera no es el lugar idóneo para poner en práctica proyectos educativos de largo plazo, ni siquiera a medio y tengo serias dudas a corto. Aquí con el problema (la “madre” de todos los problemas) de la vivienda para funcionarios, sean del sector educativo o sanitario, cualquier intento de algo más que no sea salir del paso y pedir el traslado, resulta una entelequia. Me decían, gentes con mucho tino, que la relación de un alumno/a con su profesor/a es puramente la del ejercicio profesional (el valor se le supone) porque por las circunstancias que hemos hablado no puede ir más allá. No les extrañe el resultado de siete a cero.

La otra luna, la segunda, me viene al pelo por la visita a Ibiza de la secretaria de Estado de Migraciones y que pasó de nuestro presidente Óscar Portas. Cada uno sienta a comer en su mesa a quien le apetece. Pero, en esta ocasión, Migraciones y Formentera están teniendo una relación de lo más poco romántica que yo he conocido. Venir a Pitiuses y no preguntarle al bueno de Óscar por los “recién llegados” (más que ninguna de las otras islas), los problemas que conlleva todo lo que tiene que ver con “pateras”, la masificación de los lugares de acogida y un largo etc., que afecta a la ciudadanía de esta isla y también a la Guardia Civil, no solo es una falta de respeto a la cuarta isla (otro personaje que no sabe que existe la tabla del cuatro) sino una falta de profesionalidad, o alguien no le ha pasado los números reales de los que aquí llegan a diario desde Argelia, pasándolas canutas. Formentera, como Teruel, también existe… Sería bueno recordarlo.