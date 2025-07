El disputado voto de las mujeres

Algunos no entendimos la virulencia de Alberto Núñez Feijóo el miércoles con el tema de los supuestos prostíbulos que gestionaba el suegro de Pedro Sánchez. Nos pareció que teniendo delante una pieza de caza mayor, como es Santos Cerdán, buscar la tercera derivada hasta convertir al presidente del Gobierno en “partícipe a título lucrativo” de unas saunas destapadas nada más y nada menos que por Villarejo, era un ejercicio poco edificante y nada lucrativo desde el punto de vista electoral. Pero viendo el CIS del viernes se entiende algo más lo que hizo Feijóo. Cerdán le ha costado siete puntos de intención directa de voto a Sánchez, pero los comentarios puteros del clan del Peugeot le han arrebatado un 6,8% de votantes femeninas mientras que el PP ha recuperado 2,5 puntos en este segmento. Respecto a las elecciones del 2023, la caída es de diez puntos en el caso de los socialistas. El equipo de Feijóo ha visto pues la oportunidad de establecer un doble vínculo de Sánchez y la prostitución, a través del clan y sus grabaciones y a través de los bulos sobre su suegro. Y en ambos casos con el común denominador de minar la credibilidad de Sánchez, en este caso en uno de los atributos más fuertes del líder socialista como es el feminismo. Además, Feijóo busca también con ello el voto refugio de las mujeres hartas de Sánchez que jamás se plantearán votar a Vox. No es una mala noticia que los políticos tomen conciencia de la importancia del voto de las mujeres y que en su proceso de emancipación, estas no queden prisioneras de los partidos que usan la etiqueta feminista como elemento de identificación. Con todo, este camino va a ser exigente para Feijóo. Muchos de sus votantes hablan en privado como lo hacen Koldo y Ábalos, un exceso de estigmatización puede generar un efecto bumerán. Y tendrá que ser implacable en los próximos meses ante cualquier sospecha de acoso o de comportamiento “baboso” como el que las denunciantes atribuyen a Paco Salazar. La centralidad hoy es feminista y en eso acierta cualquiera.