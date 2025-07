Tarde o temprano, lo ocurrido en Torre Pacheco iba a suceder. Era cuestión de tiempo; solo faltaba la chispa que avivara el fuego que incendiaría las calles de odio y violencia. Llevamos años escuchando mensajes racistas, llevamos años permitiendo y amplificando el discurso de la ultraderecha y ahora creo que es demasiado tarde. Todos somos responsables de lo que está sucediendo: la clase política y sus discursos cada vez más agresivos han llegado a la calle, a la barra del bar, a las mesas familiares los domingos, a los grupos de WhatsApp. Han conseguido dividir a una parte de la ciudadanía que se ha dejado arrastrar por consignas populistas racistas. Los medios de comunicación han dado altavoz y entre todos no hemos sido capaces de silenciarles. Hemos normalizado los discursos de odio y lo peor es que han señalado a toda la comunidad de migrantes como delincuentes. Les recuerdo que la ultraderecha dijo hace una semana que deportaría a 8 millones de migrantes, y nadie salió a decir nada; lo dejamos pasar y no nos damos cuenta de la gravedad de lo que consiguen con este tipo de consignas. Una agresión a un vecino de Torre Pacheco por parte de unos indeseables ha conseguido que durante cuatro noches las calles de esta localidad se hayan convertido en una cacería, y no lo digo yo, lo dicen los grupos organizados que han aparecido de otras ciudades para apalear a todo migrante que se les cruzara. Las últimas imágenes de unos encapuchados entrando y destrozando un kebab de un vecino de esta localidad son escalofriantes. 20 furgones han sido interceptados por la policía cargados de armas blancas, bates y todo lo necesario para reventar a todo migrante que se les pusiera por delante, ¿es que nadie va a parar esto? No me vale con que responsabilicemos a la ultraderecha y sus mensajes de todo lo que está sucediendo. Sabemos que es así, pero actuemos para que la violencia cese de manera inmediata. No he entendido que el ministro Marlaska haya tardado 4 días en dar declaraciones y que encima el domingo estuviera en Wimbledon. No debemos permitir que los grupos organizados que han llegado de fuera a la ciudad tomen las calles y se tomen la justicia por su cuenta. Por esta misma regla, cuando asesinen a una mujer, ¿deberíamos salir a la calle a pegar palizas a los agresores?

Echo en falta que la derecha haga una condena firme ante lo que está sucediendo; no me vale que se pida calma, me valdría que no se pusieran de perfil como lo hacen. Insisto, una agresión totalmente condenable no puede señalar a toda la comunidad migrante. En Torre Pacheco, desde los años 80, la población migrante se asentó en este lugar en el que han desarrollado sus vidas, formado familias y creado negocios; son vecinos como tú y como yo. No podemos criminalizarles, ni permitir que siga esta oleada de violencia; siento miedo y vergüenza a partes iguales.

En el terreno político creo que esto no tiene remedio; la derecha eligió como compañeros de baile a los peores, a los que rechazan al diferente, siembran odio y alimentan bulos. Firman acuerdos de gobierno, presupuestos y, lo peor, aceptan las líneas ideológicas de la ultraderecha. ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Qué hacemos que no salimos todos a condenar lo que está sucediendo? Me faltan muchos colectivos condenando lo que está ocurriendo, sociedad civil. ¿Quizás en la Región de Murcia el rechazo es hacia el migrante y no hacia la violencia? ¿Estamos de acuerdo con lo que está sucediendo? Tengo la sensación de que sí, somos una región de derechas, donde la ultraderecha además sube como la espuma y donde estos discursos tan peligrosos son aplaudidos. ¿Está todo perdido? Creo que sí.