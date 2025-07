El capricho de vivir en chabolas en Ibiza

La misma mañana en que se inaugura la marina para yates de lujo renovada en Ibiza, decenas de personas preparan su marcha de un poblado chabolista que se extiende a las puertas de la ciudad. Cogen lo que pueden llevar consigo y abandonan las tablas y plásticos con los que han construido chamizos en esta isla despiadada, donde la vivienda no es para vivir, sino para especular de forma salvaje. Dejan atrás colchones, sofás desvencijados, viejos camiones casa y caravanas, todo tipo de enseres ya transformados en basura. El desalojo de Can Rova 2 no ha sido como el de su precedente, que dejó imágenes impactantes de mujeres con niños en brazos frente a antidisturbios; de personas desesperadas que denunciaban la injusticia de que las sacaran de sus «casas» pese a que habían pagado por vivir allí al pirata que regentaba esta especie de camping ilegal. Los residentes en Can Rova 2 ya estaban resignados a su suerte nómada. Estaba claro que no se podía permitir que siguieran allí, y más aún después del incendio que pudo haber provocado una tragedia. El fuego se inició en una caravana donde cocinaba una mujer que había ido a acostar a su bebé. La rápida intervención de los bomberos y la casualidad de que no soplara viento evitaron una desgracia. Pero ¿qué será de toda esta gente? Nadie vive en una chabola por capricho ni por afán de aventura. Alguien se lo tendría que explica al concejal que, en la mañana del desalojo, espetó a los micros de los periodistas que «antes de venir a una isla como Ibiza, esta gente que se asegure de tener una vivienda. Lo que no se puede hacer es venir y después ya veremos dónde vivimos». Alguien le tendría que decir que muchas de esas personas han sido expulsadas de sus casas al llegar la temporada, porque los dueños las querían alquilar a turistas por precios imposibles. O que otras llevan años en la isla pero que no consiguen una vivienda pagable. Alguien tendría que pedirle un mínimo de sensibilidad y empatía ante una situación tan dramática. O que piense lo que va a decir cuando hay periodistas delante, que encima le preguntan si está riñendo a los chabolistas. «Sí», responde sin titubear. Ellos, víctimas de la especulación con la vivienda, culpables por buscar un techo bajo el que cobijarse. Lo que nos faltaba por oír.