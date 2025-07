Cuidar la cantera

El problema de la vivienda es un torpedo inesperado a la línea de flotación de la economía pitiusa. Además de minar el orgullo y la autoestima de cientos de trabajadores que no pueden descansar o estructurar un proyecto de futuro bajo un techo digno, tiene y tendrá consecuencias dramáticas en prácticamente todos los sectores y ámbitos sociales.

Ahora le ha tocado (póngase en fila, que les llegará a todos) al tercer sector (organizaciones no gubernamentales y no lucrativas para la promoción del bienestar social y el interés general de la ciudadanía), uno de los pilares fundamentales para que esta sociedad bajo la tiranía del salvaje capitalismo liberal pueda ser un poco más soportable. Son ese colchón, ese apoyo invisible para el resto gracias al cual miles de ciudadanos, que por diversas razones han cruzado el umbral de la exclusión social, pueden seguir tirando entre la indiferencia e incluso en muchos casos el desdén de sus conciudadanos.

Pues bien, también estas ONG esenciales tienen problemas para encontrar trabajadores. Algo que es el pan nuestro de cada día y que lleva de cráneo a nuestros sufridos empresarios. Como publicó ayer Diario de Ibiza, el Consell ibicenco, consciente y víctima de este problemón, apunta una posible solución para el largo plazo: «Necesitamos profesionales en todos los ámbitos y necesitamos que sean de aquí». Esto es, que ya tengan vivienda o que tengan la enorme fortuna de poder vivir con sus progenitores o que hayan heredado.

Importar talento es esencial, pero algo impensable si no hay posibilidad de ofrecer vivienda digna; no me imagino a profesionales del primer nivel, cualificados, compartiendo sofá para trabajar en Ibiza. La magia de la isla no da para tanto por mucho que se fumen algunos.

Sería esta opción una buena alternativa para cambiar la dinámica para que las Pitiusas sean un criadero de algo más que camareros (con todo el respeto del mundo a estos enormes profesionales). No me puedo ni imaginar cómo sería esta sociedad sin las ONG del tercer sector. Basta visionar cualquier película de sociedades distópicas para hacerse una idea.