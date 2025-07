Colapso en las Pitiusas

Sin ánimo de caer en el catastrofismo, es urgente admitir que las Pitiusas se encuentran en un proceso de colapso progresivo, el cual vamos presenciando año tras año y que cada vez lo vivimos con más crudeza. Los grandes temas se repiten: escasez de agua dulce, saturación de vehículos, especulación inmobiliaria, pérdida de biodiversidad, presión turística desbordada, infraestructuras colapsadas, falta de vivienda digna y precios exorbitados que llegan incluso a expulsar a residentes. Todo esto son manifestaciones interconectadas a un modelo insostenible que llevamos durante décadas aplazando su transformación.

Y sin embargo, pese a la evidencia que se repite cada año, las políticas públicas siguen siendo “pura cosmética”. Se aplazan decisiones, escenifican debates e insisten en fórmulas que se dirigen al fracaso por ineficaces. Mientras tanto, el deterioro de las islas avanza de forma exponencial. Y es que tal como he comentado, no es un tema nuevo, sobre esto escribí hace dos años en este mismo medio que:

“Tenemos una situación de emergencia en el presente, en la que debían haberse adoptado medidas más eficaces y eficientes en el pasado”.

La situación actual viene a confirmar que no solo llegamos tarde, sino que seguimos transitando y cada vez más rápido en la dirección equivocada.

Según los últimos datos del Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation (2025), la temperatura media en Ibiza ha aumentado 1,26 ºC desde mediados del siglo XX, y en las dos últimas décadas ha subido 0,36 ºC. Las temperaturas máximas —las más peligrosas— aumentan a un ritmo mayor. Además debemos tener en cuenta la escasez de las precipitaciones, la media anual ha disminuido en 78 mm, y la década 2015–2024 ha sido la más seca desde 1975. Y esto no es una oscilación climática natural: es el avance del cambio climático en un territorio insular que ha sido identificado como un escenario especialmente vulnerable ante eventos de este tipo.

A todo ello, el problema se agrava con el calentamiento del mar Mediterráneo, que ya registra temperaturas superiores a 30 ºC en pleno junio, como en el caso de la boya de Sa Dragonera (Gallego, 2025). El Mediterráneo occidental se recalienta un 20 % más rápido que otros mares, y se convierte así en un almacén de calor que potencia fenómenos extremos. Aquí una lección para negacionistas: cuanto más caliente está el mar, mayor es la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, y mayor la probabilidad de lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas, especialmente cuando llegan las danas otoñales. Esta lección es clara y conocida no solo por los expertos sino por los escolares de secundaria: un mar recalentado puede ser un acelerador del colapso.

Como apunta Fuentes Osorio (2021), “toda actividad humana contamina, y esa contaminación ya supone una huella sobre la propia naturaleza”. Pero en Ibiza, esta huella se multiplica cada verano de forma incalculable. La presión antrópica estacional multiplica el consumo de agua, energía y territorio, y además, llega a triplicar la población real de la isla. Sin embargo, el modelo que impera sigue funcionando en modo extractivo, los políticos parece que piensan más en rendimientos inmediatos, que en priorizar los recursos a generaciones futuras.

Como avanzamos, la realidad ha demostrado que las respuestas institucionales no han estado a la altura. Las tímidas restricciones al tráfico en las últimas disposiciones dictadas llegan tarde, o la reciente declaración de emergencia hídrica también ha llegado fuera de término y sin una estrategia sistémica. No basta con anunciar nuevas medidas si no se pone en cuestión el propio modelo que ha generado esta crisis y esto repercute sobre la eficacia de la propia medida.

Se necesita un giro político profundo que sitúe la sostenibilidad ecológica como base de cualquier política económica, urbanística o turística, especialmente en nuestras islas. Esto implica de forma urgente: limitar la capacidad de carga estival, reconvertir usos del suelo alejándonos de enfoques antropocéntricos, transformar la movilidad insular y repensar la planificación urbana en base a la justicia social. La fórmula es clara: no se trata de renunciar al progreso, sino de evitar el colapso. La negación del cambio climático no hará desaparecer sus efectos e ignorarlos nos condena.

Las Pitiusas no son solo un destino: se trata de un territorio frágil, valioso y al borde del límite que precisa de tratamiento al daño ya generado, y políticas de prevención ecológica prioritarias.