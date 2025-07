Contra la clientela

Hace unos días, en un andén, Renfe me llamó señor cliente. Me sentó fatal. Me gusta ser pasajero, de barco, de avión, de tren, de automóvil... El tren presumía de pasajeros. «¡Pasajeros al treeen!», se avisaba en las estaciones. Los pasajeros presumían de serlo del ferrocarril, incluso por escrito, porque los escritores han sido siempre muy ferroviarios y el tren muy literario.

En el banco -sea impositor, inversor o deudor- uno es cliente. Ojalá se pudiera ser pasajero en el banco, en el sentido temporal de algo que dura poco, pero la bancarización de la sociedad desarrollada encierra financieramente de por vida. Desde que los bancos funcionan como autoservicio, trabajamos por lo nuestro para ellos y sustituimos trabajadores.

En las tendencias comerciales de los últimos dos siglos el cliente pasó de ser considerado un enemigo con afán de engañar al honrado tendero a la persona que tiene siempre la razón para acabar convirtiéndolo en el pelmazo que desespera intentando hacer una reclamación a través de la página web o de un teléfono atendido por un robot.

Uno debería ser siempre pasajero en el tren y no cliente, como debería ser paciente en un hospital, en un sanatorio, en un centro de salud... Enla sanidad pública, uno es paciente por un padecimiento que va a ser reconocido médicamente y en la lista de espera es la persona que tiene paciencia hasta que llegue su momento. En la sanidad privada el paciente también es cliente, por el seguimiento comercial que se le hace y por las propuestas que recibe para su consumo, sea de consumibles, sea de servicios.

En la antigua Roma el cliente estaba bajo la protección de un patrono y dependía de él para la protección legal y social, en una relación de lealtad. De ahí viene el clientelismo -según usamos hoy el término- que mantiene en el poder político asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios. Para la política y su herramienta la demoscopia somos clientela, pero en el andén de la democracia el pasajero se llama ciudadano.