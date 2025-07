A Eivissa (i a Formentera, i a tota la resta de destinacions bàsicament turístiques de la costa mediterrània), hi ha, al llarg de tot l’estiu, molts treballadors temporers. És a dir, persones que hi venen a fer la temporada. Una part (prou petita) d’aquests temporers n’extrauen uns beneficis extraordinaris. Es tracta dels que, fent part de grans corporacions, xuclen la mamella illenca fins a deixar-la completament exhausta i, a l’hivern, se n’entornen als seus llocs d’origen (generalment més cap al nord d’Europa, o cap als emirats àrabs, o allà on tenguin més beneficis fiscals). Són gent que no tenen res a veure amb Eivissa si no és haver-se fixat en la nostra illa com a lloc on realitzar la seua tasca extractiva.

Llavors hi ha una altra part de temporers (aquesta molt extensa) que són treballadors de fora d’Eivissa que venen a la nostra illa amb la intenció d’ocupar-hi un lloc de treball durant la temporada turística (cada vegada una mica més llarga, gràcies al canvi climàtic i a la bona adaptació de bona part de l’economia local).

Aquests altres temporers (els autèntics, vaja) viuen sovent devers mig any en unes condicions lamentables. Ens trobam amb persones que tenen un contracte de feina, que treballen amb tota normalitat, i que no tenen, per exemple, un sostre mínimament digne sota el qual aixoplugar-se.

Durant aquests anys, han proliferat els assentaments de caravanes, infravivendes i tendes de campanya de tot pelatge i condició, habitats en bona part per persones que treballen, que tenen un contracte i que miren de guanyar-se la vida així com poden, a l’Eivissa estival i turística. No deixa de ser una paradoxa que treballadors, en unes condicions aparentment normals, no puguin viure el seu dia a dia d’una manera més còmoda i acceptable.

Davant aquestes mancances, des del meu punt de vista, només hi ha dues respostes possibles: o bé augmenten els salaris fins a fer possible que qualsevol treballador amb un lloc de treball i el contracte pertinent pugui llogar un pis (o, si més no, una habitació) a preu d’Eivissa; o, si això resulta que no és possible de cap de les maneres, caldria que les empreses que contracte aquests treballadors els oferissin un sostre sota el qual poder passar l’estiu dignament.

Resulta molt difícil anar a un restaurant, a Eivissa, o allotjar-se en un hotel de qualsevol municipi de la nostra illa, i no preguntar-se quins serien els salaris normals dels treballadors (amb els preus que els usuaris pagam per restaurants, hotels, etcètera). Si la mitjana del preu d’una habitació d’hotel, a Eivissa, durant els mesos de juliol i agost, s’acosta als tres-cents euros, què hauria de cobrar una cambrera de pis, o un recepcionista, o un cambrer del bufet, per tenir un salari equànime? És èticament acceptable que determinades empreses tenguin centenars (o fins i tot milers) de milions de benefici mentre tenen treballadors que guanyen el sou mínim estipulat pel conveni col·lectiu? Podem considerar èticament acceptable que un establiment que guanya milers d’euros cada dia tengui treballadors seus vivint en assentaments de xaboles, al voltant de la ciutat d’Eivissa?

I no parlem ja d’aquests llondros que canvien l’aigua de la piscina cada vegada que hi ha clients nous a la vil·la en qüestió, o dels turistes incívics que es fan canviar totes les tovalloles i tots els llençols dia sí i dia també, o dels individus que passegen ferraris per qualsevol carretera local de l’illa mentre els seus jardiners viuen a tendes de campanya; o dels qui gestionen discoteques amb beneficis milionaris, però tenen treballadors de la seua seguretat malvivint en caravanes!

Fins ara, quan s’ha parlat de l’emergència habitacional d’Eivissa, s’ha posat molt l’accent en els preus (suposadament massa elevats) de qualsevol immoble a la nostra illa, però ningú ha parat atenció als guanys dels consorcis empresarials que exploten bona part de la planta hotelera de l’illa, ni en els clubs i discoteques que fan diners a cabassos, ni en altres agents que no saben què vol dir responsabilitat social corporativa. I que miraran de no saber-ho tant de temps que els resulti possible.

Teòricament, el turisme hauria de revertir en una qualitat de vida millor per a tota la població. Però, a mesura que qui té les regnes dels negocis s’ha anat allunyant de l’illa, els guanys del turisme han deixat de tenir incidència en el benestar de la majoria de la gent. Un turisme sostenible implicaria, primer de res, revertir aquesta situació.