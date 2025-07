L’Eivissa normaleta

Per molt que els eivissencs estiguem acostumats als estereotips i als prejudicis sobre el que suposadament és la nostra illa, no deixen de despertar certa emprenyamenta els comentaris que un pot sentir en aquest sentit, fins i tot per part de persones que mai han fonyat l’illa, però que quan senten a dir ‘Eivissa’ pensen en luxe, cotxes d’alta gamma, iots, fins i tot gratacels!, segones residències, vides prohibitives...

A pesar de tot, hi ha una Eivissa costumista, popular, normaleta i ordinària que encara resisteix. No és suficient i no ens hauria de dur a l’autocomplaença, a la negació dels grans drames que fereixen Eivissa, com el de l’habitatge o l’estat dels aqüífers i en general la fragilitat del territori, però si allò que he descrit unes línies abans és la imatge prefabricada més o menys comuna (tot i que comença a caure: la premsa estatal i internacional es fa eco dels nostres problemes), l’Eivissa que conec es pareix molt més al bar del teu barri que resisteix a la gentrificació, on tens certa relació personal amb els treballadors, on els residents no són una minoria (tot el contrari) i on les cadires o la taula són d’alguna marca de refresc (amb els amics sempre feim la broma de què això últim és senyal de bona qualitat, i crec que tenim raó). Llocs on encara et pots asseure sense sentir que t’han robat. No són molts, però hi són.

Les franquícies i els negocis viralitzables a TikTok, que són els mateixos aquí i a qualsevol altre lloc del món, pareix que ho colonitzen tot, però l’altra cara també existeix encara, i més val anar-hi. També pens en els negocis que venen producte local. És menjar més car que a alguna gran superfície, sí, però la supervivència de la producció km 0 i de la poquíssima sobirania que tenim s’ha de pagar; entre altres coses, perquè la causa ho mereix.

L’Eivissa en què visc es pareix més al moment en què baix en xandall curt i camiseta del Barça a fer la compra, parl amb algun conegut a la cua i els amics sopam d’hamburgueses a algun bar ‘de mala muerte’, en el millor sentit de l’expressió. Però no digueu a ningú per on ens movem els residents, els indígenes amb les nostres fletxes, que encara ens descobriran.