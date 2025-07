Son innumerables los tópicos y calificativos empleados para describir Ibiza y muchos de ellos los hemos terminado aborreciendo por manidos y falsos. Uno de los primeros fue el de “isla blanca”, inspirado en las casas payesas encaladas que refulgían entre los pinos. Sin embargo, luego se comenzaron a construir edificios y chalets de colores, y el adjetivo perdió el sentido hasta el extremo de que hoy ya nadie lo utiliza. Con el tiempo irrumpieron otros muchos conceptos, como “la magia de Ibiza”, que se nos indigesta por reiteración, o el “alma de Ibiza”, que ya sólo falta que se utilice para vender crecepelo.

Hay que aludir también al famoso dicho que parafrasea a otro vinculado a la ciudad norteamericana de Las Vegas: “Lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza”. Cada vez que lo leo en alguna parte me entran sudores fríos. Dicha expresión alude al desparrame de alcohol, sexo y drogas que caracteriza el ocio isleño de la música electrónica, tan omnipresente y desmadrado que se come a todo lo demás. Que se lo digan, si no, a todos esos restaurantes y demás establecimientos de la oferta complementaria que, en una isla completamente saturada de turistas, se quedan a dos velas y ven que sus negocios, antaño boyantes, comienzan a flaquear porque el público mayoritario que acude a nuestro territorio ya no va de compras ni de cenas, sino sólo de fiesta.

Existe, sin embargo, otro tópico que sí se ciñe a la realidad, aunque de una forma radicalmente opuesta a la que, intuyo, se pretendía: “Ibiza is different”. Es decir, que en la isla ocurren cosas que no se producen en ninguna otra parte y, desde luego, así es. Pero mejor verlo con un ejemplo ilustrativo.

Conozco bien el servicio público de transportes de Madrid, que, como en tantas otras regiones españolas, funciona correctamente. Hay metro, autobuses y trenes de cercanías, con frecuencias suficientes para que la población se mueva con eficacia, rapidez y comodidad a cualquier punto de la comunidad autónoma. Por el contrario, en Ibiza, a pesar de sus reducidas dimensiones, el transporte público es un completo desastre. Si vives en un pueblo y quieres ir a una playa enlazada con autobús, te espera una odisea impresentable. Aunque esté situada a diez minutos en coche, se te va a ir la mañana o la tarde en el empeño (de noche no hay servicio).

Primero vas a tener que esperar al bus que conecta con la capital, Sant Antoni o Santa Eulària. Luego hacer tiempo hasta que salga el otro que se dirige a la playa indicada y dos horas más tarde, tras dar una vuelta surrealista por las estribaciones del asfalto ibicenco, por fin la alcanzas. Eso con suerte, porque a menudo se producen retrasos infumables que hacen saltar por los aires las conexiones estimadas. Y luego otro tanto para la vuelta. Vamos, que en Ibiza promocionar el transporte público como incentivo para que la gente deje de usar el coche y así evitar la saturación en las carreteras, constituye una broma de mal gusto.

Volviendo al ejemplo madrileño, los autobuses públicos cuentan con un sistema de geolocalización y una serie de aplicaciones gratuitas para los usuarios que permiten saber con una precisión meridiana a qué hora llegará el vehículo a la parada y no estar esperando en la calle con esta canícula insoportable. Allí, por cierto, las paradas también ofrecen un espacio para guarecerse del sol y la lluvia, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en la isla, donde la gente tiene que esperar sentada en el suelo, bajo un sol de justicia.

Y ya para colmo, hemos sabido que el famoso proyecto de digitalización de las paradas de autobús de la isla, que ha requerido la friolera de 1,2 millones de euros de inversión con fondos europeos, no arranca ni va a arrancar porque su tecnología es obsoleta. Los famosos postes que adornan nuestras carreteras en las paradas son del todo inútiles porque no disponen de conectividad 4G para que los autobuses transmitan su posición en tiempo real.

La instalación corrió a cargo de la entidad pública empresarial Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, aunque ahora tiene que hacerse cargo de ella el Consell Insular d’Ibiza, que, de momento y visto lo visto, se niega. Lo del Consell y el transporte público ya lo conocemos desde hace décadas. De Red.es sólo les diré que, en el pasado, tuve la desgracia de trabajar allí algunos años y sólo puedo definirlo como una institución con todas las taras funcionariales y ni una sola virtud.

Hasta ahora habíamos oído casos de tecnología que se queda anticuada al poco de empezar a funcionar, pero en Ibiza ha ocurrido incluso antes de inaugurarse. ¿Ven cómo tenía razón? Ibiza, efectivamente, is different. Aquí la ciudadanía paga religiosamente sus impuestos, pero, a diferencia de otras regiones, recibe unos servicios públicos lamentables.