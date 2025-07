Triángulos, putos amos y cuadriláteros

El triángulo tóxico era un cuadrilátero, de momento, que es imposible después de tantas manos quemadas y tantos ciudadanos honrados que resultaron chorizos, puteros, fontaneros o perpetradores de fraudes en las primarias, saber qué mas polígonos corrompidos aparecerán, pero el ser de luz que los lideró a su pesar actual, que se benefició de todas sus argucias para lograr la presidencia y mantenerse en ella, vivía en el limbo, era más inocente que un pollito y no se enteraba de nada. Ha comparecido ante las feministas de su partido cargado de pena para pedir perdón, y ellas le han perdonado. Sus socios, los que le mantienen en el poder, no sabemos si le perdonan o le utilizan, pero dentro del PSOE, Page tiene que replicar a Puente que él no tiene puto amo fuera del Comité porque en él no le dejan.

Ya no hay puto amo que valga en Europa, porque Sánchez es ahora mismo desprestigio puro. Cuerpo ha tenido que retirarse en su carrera al estrellato europeo, un hombre valorado arrastrado por la decadencia de su jefe y a Ribera se la aísla, para que no contamine. A lo mejor por eso Sánchez no quiso foto de familia en lo de la ONU en Sevilla, él que tanto amaba posar a lo Kennedy en el Falcon o en las cuatro estaciones de La Moncloa.

Intelectuales de izquierdas que sí creen a Pedro Sánchez defienden que la crisis de su líder no se debe a escándalos de mordidas y corruptelas, asuntillos al parecer de poca importancia frente a los grandes logros progresistas, ni siquiera a los excesos machistas de sus esbirros, sino a que los poderes del estado están que trinan por aquello del nacionalismo español derrotado por la ley de amnistía y por la rabia de que no vayan a la cárcel Puigdemont y sus secuaces.

Y una cree que, mientras la izquierda española se deje sostener por partidos independentistas a los que la corrupción les sirve para ser ellos los putos amos del puto amo de antaño, el PP tiene muy poco que hacer. Ni con VOX ni sin VOX.