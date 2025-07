Formentera, divuit anys creixent amb autogovern i compromís col·lectiu

Aquest 10 de juliol, Formentera celebra divuit anys d’autogovern. Una fita que va més enllà de les xifres i de la cronologia institucional. Fa divuit anys, aquesta illa va decidir tenir veu pròpia dins les institucions, assumir la responsabilitat de governar-se i construir, pas a pas, una administració adaptada a la seua realitat, amb capacitat per actuar, decidir i transformar.

Però l’autogovern no és només una qüestió administrativa. És, sobretot, un exercici de maduresa democràtica, de confiança en la comunitat i de voluntat de gestionar el present amb una mirada pròpia i amb la vista posada en el futur. Això és exactament el que Formentera ha fet des de 2007: construir un model de governança arrelat al territori, proper a la ciutadania i capaç de respondre amb eficàcia als reptes d’una illa petita però amb grans aspiracions.

El Consell Insular de Formentera ha estat i continua sent la principal eina d’aquesta transformació. Un instrument que ens ha permès actuar de manera directa i àgil, posar en marxa polítiques públiques innovadores i adaptar els serveis a les necessitats reals de les persones que viuen aquí tot l’any. Formentera ha demostrat que, quan el govern està a prop de la gent, els resultats són més justos, més ràpids i més eficients.

Aquests divuit anys han servit per consolidar una manera pròpia de fer política: participativa, serena, rigorosa i connectada amb el batec social i ambiental de l’illa. S’han posat en marxa mesures pioneres per protegir el nostre entorn, regular la pressió turística, fomentar la sostenibilitat i defensar la qualitat de vida com a eix central de qualsevol estratègia pública.

Però res d’això hauria estat possible sense la implicació de la nostra gent. Sense el compromís de tots els treballadors i de totes les treballadores del Consell, sense la confiança de la ciutadania, sense el teixit associatiu, econòmic i cultural que cada dia col·labora, proposa i exigeix. L’autogovern no és una estructura aïllada, sinó una construcció col·lectiva que es nodreix de la participació activa i del diàleg constant amb la societat.

Durant aquest darrer any, hem viscut moments desagradables, exigents i plens de responsabilitat. Però si una cosa ha quedat clara és que Formentera no s’atura. Hem avançat perquè hem cregut en nosaltres mateixos, perquè darrere cada decisió hi ha hagut persones compromeses, idees clares i mans que sostenen el dia a dia de l’illa amb una força discreta però imparable.

Hem escoltat, hem après, hem rectificat quan ha calgut i hem fet passes endavant amb determinació. El Consell ha intentat ser al costat de la gent, amb humilitat i amb voluntat d’estar a l’altura. I cada vegada que hem trobat dificultats, hi hem posat més ganes, més escolta i més feina. I si ens hem equivocat, no hem tengut problema a rectificar.

Perquè Formentera no es governa des d’un despatx: es construeix als carrers, a les aules, als centres de salut, als camins de terra i a les reunions comunitàries. Es fa entre tots, dia a dia, amb la mirada posada en la gent gran que ens ha ensenyat a estimar l’illa, i en els joves que esperen una Formentera viva, justa i amb oportunitats.

Sabem que el moment és complex. Que el món canvia de pressa i que les solucions fàcils no existeixen. Però també sabem que aquesta illa ha superat molts reptes i que sempre ho ha fet des de la unitat i la determinació. Tenim la força i la voluntat per continuar avançant, sense perdre el que ens fa únics.

L’autogovern no és només una estructura; és una actitud col·lectiva. I aquest esperit és el que ens ha permès arribar fins aquí, i és també el que ens farà mirar endavant amb esperança, valentia i orgull compartit.

Celebrar aquests divuit anys no és només mirar enrere per fer balanç. És sobretot una oportunitat per reafirmar la utilitat de tenir una institució pròpia, per renovar el pacte de confiança entre administració i ciutadania, i per projectar Formentera cap al futur amb ambició i realisme.

Hem arribat fins aquí gràcies a una feina sostinguda, compartida i constant. Ara ens toca continuar aquest camí amb la mateixa determinació, cuidant allò que hem construït i preparant el terreny per a les generacions futures. Perquè Formentera mereix un present digne i un futur a l’altura del seu valor com a comunitat i com a territori únic.

El Consell continuarà treballant amb lleialtat institucional, transparència i vocació de servei públic. Perquè creiem que l’autogovern és una eina viva, que ens ajuda cada dia a ser més lliures, més justos i més preparats per decidir com volem viure.

Seguim endavant. Amb orgull pel camí recorregut, amb responsabilitat pel que tenim entre mans, i amb confiança en tot allò que Formentera pot arribar a ser si continua decidint per si mateixa.

Óscar Portas Juan és president del Consell Insular de Formentera