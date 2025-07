Esconderlos

Estos días recuerdo la viñeta de Mafalda cuando paseando con su amiga Susanita ven a una persona viviendo en la calle y Mafalda empieza a reivindicar medidas para abolir las causas y las consecuencias de los problemas que llevan a la pobreza y mendicidad a tantas personas, ante la pasmada Susanita que le contesta, “para qué tantas medidas si con esconderles ya es suficiente”.

Así es. Ante grandes problemas, parece que solo hace falta mirar hacia otro lado y así no se ven. O más bien, se quita de en medio a las personas que “afean” nuestras calles y nuestras ciudades y ya está solucionado el problema. Pero no es así. Por muchos asentamientos que se cierren, sino se encuentran soluciones a los problemas de vivienda que tienen nuestras islas, el problema se irá trasladando de un sitio a otro. Vivienda digna para todos es algo esencial y que está recogido en la Constitución.

No podemos querer solucionar la realidad migratoria con políticas que plantean medidas populistas como deportar a todos aquellos que están en medio de nosotros de manera “irregular”, entre otras razones por que no hay mano de obra suficiente para dar respuesta a las necesidades laborales que tienen nuestras islas. Por decencia y por respeto a la condición humana, hay que regularizar la situación de personas que están trabajando y solucionando el problema de escasez de mano de obra en nuestros negocios, antes que criminalizar a los que vienen para mejorar sus vidas, cierto, pero también las nuestras.

En los últimos días, hemos escuchado, de forma abierta y sin tapujos, propuestas que hace unos años habrían sido impensables en democracia: expulsar a millones de personas migrantes, incluyendo a quienes han nacido aquí, quienes trabajan y contribuyen cada día, quienes ya forman parte del tejido social. No son opiniones marginales. Son políticas defendidas con total convicción desde tribunas parlamentarias, con apoyo social y eco mediático.

El Evangelio de este domingo nos invita a no pasar de largo, a no mirar hacia otro lado, sino a pararnos delante de esta realidad porque no hay neutralidad posible cuando lo que está en juego es la vida, la seguridad y la dignidad de nuestros hermanos. Esta no es una discusión técnica sobre políticas migratorias. Es una disputa ética, espiritual y profundamente política sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Y todos debemos plantearnos de qué lado estamos.