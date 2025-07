El odio al diferente en la era digital

El odio al diferente es tan antiguo como la historia del ser humano. Odio al extranjero, al que no es como nosotros, al que consideramos paria, al que no se ajusta a los cánones establecidos, al que no encuentra su casilla en el formulario, al pobre, al que está fuera de la norma, al que piensa, viste, habla, vive de otra manera. El odio a un enemigo común es la más vieja estrategia del poder para unir a un grupo, para tapar las miserias y la ineptitud propias. Acusar a esos ‘otros’ amorfos, sin rostro ni rasgos humanos, de todos los problemas, y hacerlo de forma simple, demagógica, es un recurso clásico del populismo. La gran diferencia de esta era digital es cómo la tecnología facilita la propagación de estos mensajes de odio: las redes sociales e internet son polvorines donde las consignas simplonas de la xenofobia, la misoginia, la homofobia, se repiten hasta el infinito, hasta que calan en la mente de muchas personas que a sí mismas no se consideran de extrema derecha. Ahora, los ultras de Vox exigen expulsar a millones de inmigrantes, con el lema «queremos seguir siendo España». Todos los que les aplauden se sitúan automáticamente como parte de esa «España» inventada de los ultras, que jamás existió más que en el Nodo y los libros de texto franquistas. Una España autoritaria, patriarcal, machista e intransigente en la que los ‘otros’ no tenían cabida. Quieren expulsar a quienes tienen «una incapacidad manifiesta de integración», pero no explican a qué se refieren con integración. ¿Pensar como ellos? «Tenemos que reivindicar nuestro derecho a permanecer como pueblo», proclama una de las mujeres de este partido machista hasta la médula. Pero ¿qué es el «pueblo» de España sino la mezcla, el cruce de culturas, la convivencia entre distintas formas de vida y lenguas?

También Hitler justificó su acción genocida y los asesinatos en masa de judíos, gitanos, rojos, homosexuales, opositores y otros como la vía para «sobrevivir como pueblo». La deriva nazi xenófoba de la ultraderecha de este país -impulsada por la ola que está barriendo el mundo, desde EEUU hasta Europa- nos debe poner en guardia. ¿Quiénes son estos intolerantes para decidir quién es pueblo y quién no, quién puede vivir aquí y quién no? Nadie. No son nadie.