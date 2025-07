Aquest silenci de la tarda no es trenca per un bocí dels teus llavis sexe endins, es trenca pel mirall obert de la meva pluja nirviosa, ho entens? Bé. Cal, doncs, l’explicació correcta perquè el navili d’un pensament ofereix l’oració i la nota. L’esglai, potser tardorenc, despullat del mot arcaic i pur, l’arbre que descobreix una mísera entonació de càntic, l’olor intensa del teu cos, estimada, la reflexiva paràbola, tal vegada imatge, possiblement mur, mar, maror. La ciutat plena de la verticalitat del groc mentre et treus la brusa a la cambra, espai tancat a la mirada. Però es prolonga el silenci d’aquesta tarda a Nova York. Un ocell de sang ferit d’ala obre el tumult dels miralls per on entra i surt l’evocació del sexe urbà però dúctilment mediterrani. Rere una passió et miro des de la quietud de l’illa. Passa amb lentitud el dia de l’hivern. Febrer es desfà com un envelat, neix el crim que només el pensament et porta al pecat, desig? Assoleix el clima, l’atmosfera necessària. Et diré, però, estimada el fons d’una veritat que les mans gairebé gosen tocar a trenc d’alba. He voltat pel carrer, la dona antiga, de cabell ros, altiva, ja no és la reencarnació de la puresa. Et sol·licitava. L’ombra, el paper groc sota la taula i els passos que s’encadenen. Marbre i rellotges blancs que s’aturen. Des del finestral de Puig des Molins, la tarda inspira olor de mort, de tramvies pujant i davallant, els ocells prou hàbils com la meva sang. Però tot això no importa. Tot això torna a ser la misèria infinita, la misèria compartida, la humiliació. Trencat el somni blau t’he mirat estimada d’una manera absolutament escabrosa. Brolla la música més enllà de la mitjanit, hora clara de les bruixes. Scarlatti, amor meu és un inici solemne d’austeritat pressentida. Les notes, el so, el balanç al pentagrama porten una mena de qüestió difícil desbrinar. Tal vegada per això el concert es dilueix. Illa.