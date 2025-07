Feijóo no es presidente porque no quiere

Mi ex trataba de resolver cada crisis, no con flores o con un queso de Mahón, sino con popuestas tan inoportunas —que no románticas— como si quería casarme con él.

—¿Casarnos? ¡Pero si tú no crees en el matrimonio!

—No.

—O sea, que tú no quieres casarte, ¿pero quieres que yo quiera casarme contigo?

—Sí.

Un trabalenguas que no crean que inventó mi ex, que ya antes que él cantaba Sabina: «Esta vez yo quería quererla querer y ella no».

Y aunque teníamos en común hasta que yo tampoco creo en el matrimonio —pero haberlo, haylo—, regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas y a hacer la cucharita con mis letras y tan a gusto.

Ya habrán adivinado por el título que esta historia de amor interruptus, este gatillazo matrimonial, no es más que el prólogo que me lleva al siguiente eslabón de esta asociación de ideas: Feijóo.

Porque Feijóo no estaba inventado en tiempos de mi ex, que si no, en lugar de responder a cada «¿Quieres casarte conmigo?» con «¡Pero si tú no!», le advertiría: «Ojo, que ya te estás calzando otro Feijóo». Como ya pasó con Casanova, La Celestina o antes Judas, Feijóo convertido en adjetivo: «Estás hoy en modo Feijóo». «No me seas tan Feijóo». No un sinónimo del «querer y no poder», pero tampoco de lo contrario. El diccionario podría definirlo como:

«Feijóo; Por alus. a A. N. Feijóo

Persona que demanda insistentemente que quiere algo que en realidad no quiere»

Entre nosotros, no creo que Feijóo haya suspirado con dormir con su pijama de satén en el Palacio de la Moncloa y tomar un zumo de naranja con tostadas entre una docena de corgis moviendo la cola y la agenda internacional de la semana: el lunes, reunión de la OTAN en La Haya; el miércoles, G20 en Johannesburgo; y el jueves, lo de la ONU en Nueva York. ¡Todo en inglés! Y además... ¡diciendo cosas!

Por no querer, no creo ni que «quisiera querer» que le quitaran las gafas, que le servían para ver de lejos y para ver los toros detrás de la barrera. Una barrera protectora de culo de vaso ante las tan desagradables interacciones sociales. Las no gafas de Feijóo como un símbolo de que, igual que dice querer y no quiere, dice mandar pero es un mandado.

Aunque el cónclave repitiera fumata blanca para revalidar su ¿liderazgo? con el 99,24 % de los votos en el reciente XXI Congreso Nacional del PP —superando incluso en ¿apoyos? al 98,35 % en abril de 2022—. Quizá, quizá Feijóo sienta manejables las funciones de ¿liderar? a los populares, pero ¡qué fastidio esa insistencia por hacerse con la presidencia intrínseca en el cargo!

Porque yo no sé si fue antes el huevo o la gallina, o si un líder nace o se hace, pero tengo clarísimo que no todos pueden ni quieren ser Miss Mundo, y hay quien prefiere ser Miss Simpatía. Y desde Trump hasta Chikilicuatre, ya hemos visto que el elegido puede no ser el mejor, y la culpa del desastre es siempre una pedrea muy repartida entre todos los que le encomendaron la misión. Que uno ha de pensarse mucho a quién elige como marido y como guía, porque seguir por seguir no significa en absoluto llegar a buen puerto. Miren, por ejemplo, al flautista de Hamelín o esa camiseta que reza: «No me sigan, yo también estoy perdido».

Aunque aparezca empecinado en las noticias de las tres diciendo aquello de «Cuando yo sea presidente...», a Feijóo no le traiciona, sino que le delata el subconsciente. Cuando uno quiere comprar una casa, la visualiza con sus cortinas, con sus cuadros, pondré esto o aquello, y no pierde tiempo criticando ese visillo, ese jarrón, qué espanto, y mira las toallas, ¡inaceptables! Están acabadas ya esas alfombras, un bochorno; unas alfombras fallidas. ¡Las peores alfombras de la historia!

Que sería dar una pista al agente inmobiliario que le acompaña en la visita, que se está por echar la tarde, lo mismo que podría estar dándole de comer a las palomas. Porque quien va con la intención de ser propietario, verdaderamente propietario, plantea cuestiones serias.

Pero hay quien viaja por la vida queriendo —cosas, personas, puestos—. Unos cuantos. La mayoría más bien pasa por la vida queriendo querer, y entonces se arriesga a que ellas —cosas, personas, puestos— no. Y luego hay unos pocos que eligen el periplo de querer que los otros quieran lo que en realidad no quieren. Y es de las pocas libertades que, mira, les respeto. Que sean. Que vivan. Pero lejos. Porque a quienes queremos construir, avanzar, progresar y, en definitiva, vivir tranquilos… nos suponen un lastre. Una mosca cojonera. Un Feijóo, que no es presidente ‘porque no quiere’, lo mismito que yo no me casé porque no quiero, o porque quería que mi ex quisiera querer... aunque yo no.

«Tenían razón mis amantes en eso de que, antes, el malo era yo. Con una excepción: esta vez, yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi, y, haciendo un exceso, me tiró dos besos… uno por mejilla.»

Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches.