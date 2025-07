Se nos subena las barbas

La normativa que ha entrado en vigor para limitar y regular la entrada de vehículos en Ibiza ha puesto en pie de guerra a las empresas de alquiler de vehículos y a las navieras. El negocio en nuestras latitudes parece sagrado, a pesar de que la medida adoptada es tímida, moderada, excesivamente discreta. Para empezar, si tenemos en cuenta los cortos recorridos de la isla y los kilómetros que ya cubren los coches híbridos y eléctricos, es evidente que las empresas Rent a car deberían, de manera obligada, eliminar en sus vehículos el motor de combustión. Y lo mismo estas empresas que los hoteles –las gasolineras siguen en Babia- deberían tener toda una batería de puntos de recarga para sus clientes. Es incomprensible, visto lo visto, que a estas alturas las administraciones no tengan incentivos para que los particulares puedan adquirir estos vehículos y disponer de recargadores en los aparcamientos públicos o privados. Si todo ello se cumpliera, Ibiza podría ser, debería ser, un magnífico ejemplo de atmósfera limpia y buena gestión medioambiental.

El problema es que todos sordean, sobre todo las navieras que incumplen con absoluto descaro su obligación de informar a los viajeros de la nueva tasa –un euro al día no arruina al viajero- y de la restricción que ya tiene la entrada de vehículos que ahora exige autorización: tampoco pasan, como establece la nueva normativa, las matrículas al Consell, impidiendo con ello el control del cupo de vehículos establecido. Esta falta de colaboración tendrá que dirimirla el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y, entretanto, la Ley ya establece sanciones de hasta 30.000 euros por no pasar la información necesaria al Consell y 10.000 euros por no informar a los viajeros. En cualquier caso, dado que el turista desinformado no tiene culpa, bien haría el Consell de controlar en el desembarco las matrículas que entran para que las reclamaciones puedan hacerse a toro pasado desde el minuto cero. Quien incumple la ley no puede irse de rositas, el negocio no puede primar sobre la defensa medioambiental, exigencia que no podemos dejar de asumir para evitar el colapso, preservar el territorio y el bienestar convivencial de residentes y turistas.