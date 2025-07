A la sra. presidenta de las Islas Baleares y de las Pitiusas

Nos costó mucho trabajo a los residentes en las Pitiusas para que aprobasen la radioterapia. Poco colaboró el PP, más bien poniendo palos en las ruedas y ahora de nuevo vuelta la mula al trigo.

Sra. Prohens: en aras a la transparencia y en un tema tan delicado, ¿cuáles son los planes de mejora para los próximos años?

Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. La radioterapia cura, pero la radioterapia también mata. Una máquina con mucho uso puede tener una avería y, si no se lleva un estricto seguimiento el exceso de radiaciones recibidas, puede causar la muerte. Recuerden lo acaecido en Zaragoza.

¿Qué nuevas técnicas van a ser implantadas? ¿Cómo se va a modernizar la máquina? ¿Se tiene previsto renovar las licencias para mantener actualizados los planificadores del tratamiento de radioterapia con las últimas versiones? ¿Va a haber mejoras como en Son Espases en donde se han comprado nuevas máquinas en sólo diez años? Claro lo tenemos que Son Espases no está en Ibiza.

¿Qué se está haciendo para formar y capacitar al personal de radioterapia? ¿Existe un protocolo por parte del IB-Salut para conocer si el paciente está satisfecho y se cumplen los tiempos, plazos, desde que entra el paciente a la primera consulta hasta que finaliza el tratamiento? ¿Cúal es el protocolo en caso de avería prolongada de la máquina? ¿Cuándo y con qué frecuencia se llevan a cabo inspecciones, por la autoridad competente autonómica, de la actualización de los protocolos clínicos de tratamiento, de los controles de la calibración de la máquina y de los planes de irradiación a los pacientes?

Ya les dijimos en su momento que queríamos una Sanidad pública, pero de función pública (y vds. entendieron de defunción pública), pero cuando se implantó fue Sanidad pública de función privada, eso que llaman externalización, es decir, esta estrategia empresarial que consiste en subcontratar determinadas actividades dentro de un proyecto para que sea otra compañía la que se encargue de prestar estos servicios.

Si tan bueno es este servicio, nos preguntamos por qué no lo han implantado en Son Espases. Allí tienen radioterapia pública de función pública. ¿Quién gana y cuánto gana? Sí sabemos quién pierde.

Sra. Prohens, una función externalizada, entre otras cosas, hace que haya una falta de control, ¿quién ha estado controlando a la empresa que presta el servicio en lo referente a la prestación del servicio, o la contratación del personal? ¿Quién ha hecho las auditorías y con qué frecuencia?

La radioterapia no es la limpieza de oficinas, es un tema muy delicado ya que se trata de la salud y, si bien es cierto que la radioterapia mal aplicada es menos efectiva, los riesgos podrían ser mayores que los beneficios.

Si la radioterapia fuese gestionada por el IB-Salut esto no ocurriría, ya que hay máquinas en Son Espases y los pacientes podrían ser tratados inmediatamente allí reajustando su agenda con lo que haga falta.

Una máquina de café, una nevera, una fotocopiadora tienen una función limitada y no digamos un acelerador lineal. El acelerador que actualmente tenemos funciona diariamente de lunes a viernes y tenemos la certeza de que ha sobrepasado el momento del cambio, aun siendo que esta máquina se ha portado muy bien.

Tenemos a personas que nos deberían defender en Palma y sacar esta prestación a concurso, ya sabemos lo que ocurrió cuando se dio la concesión, primó lo económico en detrimento del paciente.

Tuvimos no hace mucho un parón de tres días y esto afecta directamente a la eficacia del tratamiento. Negarlo es antiestético, se deberían asumir responsabilidades en forma honesta e informar así a los pacientes en consecuencia. Faltar a sesiones de radioterapia aumenta el riesgo de que regrese el cáncer, aun cuando eventualmente completen su plan de tratamiento con radiación. El problema no es solo el número de sesiones que se pierden, es el aumento en el tiempo total del tratamiento, incluyendo los fines de semana.

El problema en España es que todavía la defensa del paciente es débil.

Desde el principio de la implantación no se hizo ningún protocolo de derivación o de compensación de dosis. Si mentimos, que nos lo demuestren.

Tendríamos que tener una máquina True Beam de Varian o la equivalente Versa, de Elekta. Nos lo merecemos.

Es necesario pedir los protocolos de compensación de tratamiento en caso de averías e interrupciones.

No es necesario sra. Prohens que se llene la boca de haber contratado a oncólogos. Primero: el que ha hecho las gestiones es el sr. Garcerán, y segundo: el hacer las gestiones es lo normal, para esto están cobrando y no poco. Hagan, aun con sacrificio, un poco de gestores. A ver para cuándo normalizan lo de la rehabilitación, listas de espera y de los tropecientos servicios que tienen externalizados en el Hospital de Can Misses. Ya hablaremos de ello. Los cien días de cortesía ya se han superado con creces.

Ditxosa espardenya que s´ha tornat sabata.

Que pase un buen verano. La saluda Movimiento pitiuso pro radioterapia.