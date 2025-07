Somos lo peor

Hace poco, después de comer en un restaurante de buffet, me quisieron cobrar como si fuera un servicio de cena, que eran casi diez euros más. Me di cuenta al comprobar la factura ya que me parecía extrañamente elevada. Pocos días antes viví una situación parecida en otro sitio, cuando me quisieron cobrar como ‘combinado premium’ algo que no era premium para nada. En Ibiza, salir a tomar algo significa estar expuesto regularmente a que te intenten estafar, algo que resulta agotador.

Reclamar a un camarero porque me han cobrado de más me resulta algo penoso y desagradable. Como a mucha gente de mi clase social, fui educado en la cultura del perfil bajo, de no dar la nota y de estarse callado. Durante años, cuando me encontraba ante una situación de estas, tragaba saliva, pagaba lo que me decían y me prometía a mí mismo no volver a ese sitio. Se creen que me han timado pero no, y ahora deberán sufrir mi terrible venganza: ¡¡ejerceré mi derecho a no volver!! ¡¡Ja, ja, ja!! En efecto, soy un completo idiota.

En contraste, siempre me ha sorprendido el aplomo y la confianza que tiene la gente de clase alta en situaciones así. Con qué naturalidad hacen devolver una botella que no les satisface, o la insistencia con la que reclaman un descuento al cual creen que tienen derecho, pese a que esa cantidad ridícula que se ahorran no la necesitan para nada. Confieso que siempre me han dado mucha envidia. He necesitado años de trabajo personal para comprender que todo se puede decir si se dice con educación, y ya tengo la suficiente asertividad para afrontar situaciones de estas, aquí son el pan de cada día.

Todo esto viene a cuenta porque acabo de volver de vacaciones y me sucedió una cosa que nunca me ha pasado en Ibiza. Fui a pagar una consumición y me cobraron menos de lo que marca la carta. «Es que se nos acabó la marca de tónica especial que usamos habitualmente y la que le hemos puesto es un poco más barata, así que le hemos cobrado menos». Esto en Ibiza no sucede en la vida. Aquí, la honradez ni está ni se le espera. Realmente, somos lo peor y merecemos todo lo malo que nos pase.