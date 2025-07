Carta a un dragón

Dragó, recuerdo el día que te vi por primera vez en casa. Sucedió una madrugada, hace años. Me había levantado de la cama para beber agua; era verano y el calor apretaba. No me sobresalté demasiado al reparar en ti. Medio dormido como iba, pensé que eras parte todavía de un sueño. ¿Acaso, pequeño saurio, soñaba estar salvando a la Raquel Welch de ‘Hace un millón de años’ de tus fauces?

Tú, en cambio, no te inmutaste nada al contemplarme desde esas rayitas negras y verticales que tenéis las salamanquesas por pupilas; unas rayitas que parecen más bien signos de exclamación, lo único que le presta algún énfasis destacable a vuestra discreta existencia de reptiles solitarios. Ni siquiera pasando a tu lado tambaleante con mi vaso de agua te alteraste lo más mínimo. Permaneciste inmóvil todo el tiempo; ni respirabas. Tu ‘bradicárdico’ corazón daba la impresión de latir en un tiempo remoto, cuando los grandes dinosaurios, tus antepasados más gloriosos, cubrían el planeta con sus vertiginosos cuerpos, puros acantilados de escamas.

Sabes muy bien que cuando te conocí aquella madrugada estabas totalmente adherido a la pared del dormitorio, como un dibujo infantil trazado sobre la misma, ya que apenas parecías tridimensional, por lo muy aplanados que tenéis el cuerpo y la cabeza los de vuestra especie. No es de extrañar, pues, que uséis las rendijas más estrechas como pasadizos secretos que conducen a los recovecos arquitectónicos que esconde toda casa que se precie, reflejados tan solo en el catastro del mundo liliputiense.

A excepción de una lagartija que se quedó a vivir conmigo una temporada bajo la nevera, has sido el primer vertebrado que me ha hecho el honor de elegir mi vivienda como primera residencia. Al menos, que yo sepa. Teniendo en cuenta que mi casa se halla en plena montaña de la isla, no era de extrañar que acabara visitándome para instalarse alguien como tú. Lo raro es que no te presentaras antes, habida cuenta de los peligros que te acechaban fuera. Muy en especial las serpientes, que casi están acabando con tus primas las lagartijas. Sé que nos lo reprochas a los humanos. Sí, a causa nuestra hoy invaden la isla. Ya te pedí perdón, y te lo vuelvo a pedir ahora.

Supimos convivir los dos sin problemas, repartiéndonos amistosamente el territorio. Tú reinabas en las alturas de las paredes y yo en la superficie de sus arranques mismos, a tus pies. Deberás admitir que en todos estos años nos ha ido bien; nos hacíamos compañía manteniendo nuestra soledad a salvo. Te abandonabas a mis horarios, dejándote sorprender por mi presencia sin que te importara; sabías de mi nulo instinto cazador. A lo sumo, te miraba con la curiosidad de la que hacemos gala algunos primates cuando os observamos a los demás animales a fin de saber un poco más sobre nuestro pasado biológico. Eso sí, tenías que soportar mi guitarra y mis canciones (más de un jugoso díptero te espanté), así como oír de mi boca todas mis faltas y contradicciones a lo largo de tantos monólogos: eras mi confesor silencioso.

Casi siempre te dejabas ver de noche, en zonas alumbradas de luz eléctrica, tus cazaderos favoritos, al acecho de algún mosquito que otro, librándome de paso de sus picaduras. Así que mayor motivo para no importunarte nunca. Además, de hacerlo me habría perseguido la mala suerte el resto de mi vida, ya que, desde antiguo, impera en la isla una maldición sobre quien ose molestaros. Valiosos aliados tenéis con los payeses, os felicito. Habiendo reconocido desde siempre el gran beneficio que obtienen de vuestra labor insectívora, han difundido tan acertada leyenda para que nadie os perturbe. O aún peor, que os mate. Ni por un momento puedo imaginar que alguien pueda lastimar a criatura tan inofensiva como tú, con esos simpáticos ojos saltones que me recuerdan a los del actor Peter Lorre.

De tanto observarme en todo momento desde la altura de tu dominio, has sido la mirada omnisciente de alguien que lo sabe ya casi todo de mi persona. Cada vez que regresaba a la isla y abría de nuevo la vivienda tras el invierno, aquí era donde terminaba por encontrarte otra vez, adherido siempre a una pared, como esos judíos que se mantienen arrimados a toda hora a los restos del muro del antiguo templo de Jerusalén con el solo pegamento de sus plegarias. Habías sobrevivido Dios sabe cómo, aunque en algo contribuía yo, que te dejaba el gota a gota de un grifo que se dejaba averiar con mi permiso. El resto, te lo proveía sin duda tu pericia cazando.

Ni qué decir tiene que siempre te he estado agradecido por soportarme, aunque quizá no te lo dijera nunca. Ahora ya es tarde, suele pasar. Como todos los veranos, he vuelto a abrir la casa. Pero al entrar he visto un bultito gris en el suelo. Eras tú, muerto, mi pequeño compañero. Nunca en estos años te había visto descabalgado de las paredes. Por tu aspecto, debías de llevar unos meses sin vida. Parecías momificado, como los restos de un príncipe inca depositado en una cueva. Es posible que algún día acaben también por encontrarme así aquí, tras aceptar la muerte con tu extrema sencillez.

Adiós, Dragó, mi pequeña salamanquesa.