Un pisito de alquiler en Albacete

Cualquier residente en las Pitüses, y por extensión en cualquier localidad costera patria, conoce ese desasosiego que produce la conjunción de la llegada del buen tiempo, los periodos vacacionales y las llamadas de familiares y/o amigos que, de repente y tras un invierno de ignorancia mutua, tienen unas ganas incontrolables de visitarte.

Si usted, lector, tiene la inmensa suerte de contar con una vivienda ‘normativa’ (entiéndanse eliminadas caravanas, tiendas de campaña y literas en balcones), estoy segura de que tan pronto como asomó el verano empezó a recibir mensajes más o menos sutiles de conocidos proponiendo un reencuentro de entre una semana y una quincena «para ponernos al día, que hace mucho que no nos vemos».

Estas llamadas suelen desembocar en dos variantes: o te piden que les encuentres para alojarse un unicornio zurdo que hable galés («algo baratito, cerca de la playa, con piscina...») para acabar metidos en tu casa, o directamente te okupan la habitación de los trastos («si nosotros dormimos en cualquier sitio, mujer...»).

Y una vez sobre el terreno, también distinguimos dos grandes grupos de acoplados: los que ni siquiera intentan disimular lo poco que les importa tu vida, se pasan las vacaciones de pingo y solo te cruzas con ellos a la hora de usar el único baño a compartir entre siete, y los que no pueden entender que tú no estás de vacaciones y ni puedes ir con ellos «un ratito» a la playa ni acostarte cada noche a las mil es una opción saludable.

A todos les hago el mismo comentario: «Mira que es raro que nunca venís a verme en invierno», al que añado una pregunta inocente: «¿Si me voy a vivir a Albacete también vendrás a verme en agosto?». Recibo muchas risitas como respuesta pero no hay manera de que capten la indirecta, oye. Así que, como soy muy cabezona y me gusta llevar siempre la razón, voy a empezar a mirarme algún pisito de alquiler en lo más profundo de Castilla-La Mancha para mudarme el verano que viene, a ver quién viene a visitarme.