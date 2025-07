O presupuestos o elecciones

Algo ha quedado claro después de este fin de semana de congresos o comités, porque uno ha parecido otro y al revés, el enésimo respaldo al líder como si estuviéramos en la carrera electoral que dura desde el 24 de julio en el fin de una etapa. Ya no es tanto quién va a ganar, aunque nuestra política esté volcada en eso sino que estamos llegando al fin de esta situación de interinidad compartida. El diseño actual de alianzas volubles, en el que los aliados a veces son la más feroz oposición, pensando en sus réditos electorales, y otras los socios necesarios, no se sostiene por mucho tiempo, ni en el gobierno español ni en comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura, Cataluña.

Después de los encuentros internos, los discursos de ánimo y la ovación cerrada, hoy empieza la realidad de nuevo. El gobierno de la nación necesita de un apoyo firme de los socios de investidura para visualizar que sigue habiendo capacidad de gobierno y renovado, y eso les compromete a aprobar unos presupuestos generales que den continuidad al Ejecutivo, todo lo demás es ir dejándolo caer lentamente. Sumar, ERC, PNV, Junts, BNG o Bildu pueden estar enfadados y demostrarlo en cada declaración, pero ellos que tanto reclaman movimiento al PSOE tienen que decidir también si están y arriesgan, o prefieren dejar languidecer el gobierno, y prepararse para obtener sus mejores resultados electorales desde donde otear la victoria de la derecha. El tiempo de la negociación política es otro que el de los titulares de la noticia , pero o se va fraguando esa acción común o no pasarán muchos meses sin elecciones anticipadas.

En las comunidades autónomas, en las que el presupuesto depende de Vox, y después del paso de Congreso Nacional que no ha modificado un ápice la estrategia del PP de gobernar solo (más bien un deseo) y no poner líneas rojas a Vox (nunca las han puesto) la transitoriedad puede llegar también hasta finales de año, pero 2026 debe comenzar con presupuestos generales en esos territorios, Murcia y Baleares decidieron recientemente pactarlos con Vox. Aragón y Extremadura pueden encontrar más aliciente en adelantar elecciones siguiendo los sondeos electorales que volver a pasar por el camino de penitencia que les supusieron los gobiernos PP-VOX. Los dos bandos están todavía más definidos , y no es como dice Feijóo «o Sánchez o yo», ambos necesitarán de sus aliados. Es una imagen imprecisa de lo que es España porque el resto de partidos cuentan y de manera determinante. Es el momento de que todos se vuelvan a posicionar de nuevo, empezando por el miércoles, 9 de julio, en el Congreso, ese será el disparadero de salida.