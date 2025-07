La senzillesa del teu nom, precedeix la teua figura, el teu posat a aquest món. Una figura menuda, d’aparença fràgil però amb una fortalesa d’esperit envejable, arreveixinada, complimentosa, servicial, abnegada, solidària, sempre disposada a acariciar-te amb les seues càlides paraules, amb una rialla d’infant entremaliat que descobria la seua innata intel·ligència pagesa.

Encara que ja fa uns anys que va voler aprendre lletra i cada tarda, com un infant aplicat, se n’anava cap a costura. Trobar-la sortint de casa camí de l’escola d’adults o al solpost quan agafava les claus, tancava la porta, i se n’anava fins a ses Figueretes o la platja d’en Bossa, per estirar les cames. A cada trobada un retall de la seua intensa i sacrificada vida passava pels meus ulls, una vida dura, que ella va viure amb coratge, el coratge d’una mare que dormia poc i a qui no li varen caure els anells per agenollar-se i fer feina de valent per fer-se un jornal.

Temps de carestia que els nostres majors varen lidiar amb resignació i molt d’amor. Tirar endavant, pujar una família nombrosa, cuidar-se’n dels seus, vetllar els seus somnis i la feina d’una jornada que ella estirava i estirava com ho feien els seus minves recursos perquè no hi faltàs mai res a ca seua. Tantes històries de dones valentes que han fet possible que avui siguem a on som.

Aquests mots tan sols volen ser un petit i sentit homenatge a na Maria, la nostra vesina, la nostra amiga, que sense massa remor va traspassar fa uns mesos a un altre pla, a una altra dimensió, a on una explosió de llum ho il·lumina tot, a prop de la mar, amb un suau llevantol a la cara, talaiant la seua estimada illa i veient com en una mar en calma, mescla de tots els blaus de la paleta, els seus éssers estimats van fent camí, amb un nou estel al firmament que els guiarà en la seua travessia.

Te’m fas present en les petites coses

i és en elles que et penso i que t’evoco,

segur com mai que l’única esperança

de sobreviure és estimar amb prou força

per convertir tot el que fem en vida

i acréixer l’esperança i la bellesa.

.../...

Si algú diu, però:

va estimar,

el teu nom, Maria,

restarà escrit,

ja per sempre.

(Miquel Martí i Pol).