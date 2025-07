El amigo Aznar

Lo de Feijóo con Aznar parece una relación disfuncional, no en vano el expresidente resulta tan necesario como tóxico para el asalto a la presidencia del político gallego. Por un lado, sigue siendo el vigilante de las esencias patrias, un guardián del santo grial de la derecha irredento, sin fracturas, ni matices. En su discurso no hay tentaciones ambiguas, ni en lo ideológico ni en lo territorial. Y por eso, como telonero de lujo de la congresual pepera, agarra el micrófono, envía a la cárcel a Sánchez y eleva el alarido de la unidad patria a los confines de la tierra. España no se toca y el centro está a la derecha acompañado de más derecha, aunque después, vaciado el estómago, recuerde que fue él quien acuñó la idea del centro reformista en el decisivo congreso de 1999. Pero en aquellos tiempos el centro político era el territorio anhelado y ambas orillas ideológicas luchaban por ocuparlo, fuera desde lo conservador, o con las terceras vías del laborista Tony Blair. Hoy, en cambio, el centro es un territorio en erosión, con los extremos dinamitando sus límites. Por eso Aznar es útil, porque se mimetiza con Abascal y garantiza que algunos de sus votantes no huyan a los felices campos de Vox. Azote de catalanes y vascos, es el punto de anclaje para todos aquellos que consideran que España no solo es un dogma de fe, sino directamente una religión.

Pero esa virtud teologal patria de Aznar también resulta su peor pecado porque, dos más dos, cuánto más Vox menos centro... Ergo, no se puede alcanzar la centralidad por la ruta que lleva a la extrema derecha. Ese es el gran reto de Feijóo, el gallego tranquilo que, verbigracia del hundimiento del buque socialista –“¡Capitán, oh mi capitán!”-, ha conseguido mostrarse como el líder indiscutible del momento, satisfecho Aznar y apaciguada Ayuso. Feijóo vuelve a reivindicar un partido de sumas que vaya desde los atisbos de Vox hasta los indignados del PSOE, sin obviar los necesarios votos de vascos y catalanes. De Vox a Junts, del PSOE al PNV, y todo con el viva España de Aznar. Difícil cuadratura del círculo para un Feijóo que sabe que esta es su última batalla electoral: o llega a la Moncloa o vuelve a Galicia.

De ahí que Aznar le sume y le reste al mismo tiempo, porque lo que le ofrece con Vox le complica con el resto. Los 10 millones de votos que consiguieron sus homólogos Rajoy y Aznar, y que ahora reclama para no depender de ninguna alianza, parecen un hito imposible. El bipartidismo que permitió esas cifras ya no existe, especialmente con un Vox que le devora una parte del pastel. Sin ese objetivo en el horizonte, Feijóo no puede alejarse de Vox, porque es una garantía sólida para la Moncloa, pero tampoco puede alejarse de Junts y PNV, que es la otra garantía posible. Y, sin duda, en los sueños húmedos de Feijóo existe una alianza alternativa a la de Vox. Es cierto que ha sabido aprovechar el terremoto que sufre su oponente a causa del informe de la UCO y la podredumbre que levanta, y ha conseguido el control de un partido que, hasta hace dos días, lo percibía como simple huésped. El Feijóo de este último congreso es más Génova que antes. Pero, ¿cómo convertirá ese liderazgo reforzado en el PP con el asalto a la Moncloa, si no consigue una inalcanzable mayoría absoluta? Si es con Vox, todo cuadra, aunque representa un abrazo del oso que hipoteca su presidencia y, sin duda, el futuro. La otra opción, con los pactos de Pujol en la memoria, parece la más cómoda, pero ¿cómo se puede orquestar con un PP obsesionado con el catalán, incapaz de tener un discurso territorial mínimamente flexible, con revanchismo post 155 hacia Junts, y en permanente liza con el PNV? La respuesta hipotética la dio el propio Feijóo la semana pasada, cuando hizo una declaración dirigida a Puigdemont de enorme importancia estratégica: poner el contador a cero. Parece un escenario plausible para poder transitar en ese campo de minas, pero ¿qué significa el contador a cero? Esa es la pregunta clave cuya respuesta no se ha dado, en un congreso donde parecía justamente lo contrario: que el contador iba sumando. Puede que el congreso acerque a Feijóo a la Moncloa, pero aleja el momento en que se producirá el asalto. Las restas de Aznar aún son demasiado poderosas para dibujar nuevas sumas.