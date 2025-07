¿Preservar el agua o preservar intereses privados?

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, firmó el pasado 6 de julio en Diario de Ibiza una tribuna de opinión titulada “Preservar el agua no es una elección, es una obligación”. Un eslogan inmejorable, pero que contrasta abiertamente con la falta de coherencia en los hechos y decisiones de su gestión y la de su equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Santa Eulària. Si algo demuestra su gestión es que más que preservar el agua se está preservando el status quo de una empresa privada, una empresa que lleva décadas gestionando (sin competencia real) el servicio de agua del municipio.

Dice Carmen Ferrer que “se trata de preservar nuestros acuíferos naturales y, por encima de todo, de garantizar el futuro de nuestros hijos e hijas”, pero los datos oficiales no mienten. Santa Eulària sigue siendo, en 2025, el municipio de Eivissa que más agua subterránea extrae, en torno a 3 millones de metros cúbicos al año. En contraste, apenas 1,4 millones de metros cúbicos proceden de agua desalada.

Esta realidad contradice el relato de eficiencia hídrica que promueve la alcaldesa. El propio balance del primer trimestre de 2025, recogido por Diario de Ibiza, muestra que el consumo de agua de pozo solo se redujo en 233.000 metros cúbicos respecto al mismo período de 2024, pese al incremento del 35 % en el uso de agua desalada. La continua extracción de los acuíferos, lejos de ser coyuntural, evidencia una dependencia crítica. Mientras tanto, se nos factura todo el suministro como si fuera agua desalada, encareciendo el recibo sin reflejar el verdadero origen del agua. Transparencia cero.

El segundo gran silencio en el discurso de Carmen Ferrer es aún más grave. En agosto de 2018, el Ayuntamiento firmó un acuerdo que prorrogaba de forma cuestionable durante siete años la concesión del servicio a Aqualia, aplazando hasta 2025 la obligatoria licitación pública. Llegado ese plazo (este mismo mes de agosto) no solo no se ha convocado la licitación, sino que el Ayuntamiento ha optado por fijar unilateralmente tarifas e inversiones, dos de los elementos centrales de cualquier concurso público, y además ha autorizado una subida del 12 % en las tarifas, aprobada en marzo de 2025.

Este movimiento, como ya denunció el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, no solo perpetúa la situación de monopolio, sino que puede suponer una infracción de la normativa sobre contratación pública, al impedir la concurrencia competitiva y blindar a una empresa concreta con condiciones favorables. ¿Dónde queda entonces el interés público? ¿Dónde están la transparencia y la libre competencia?

La situación es aún más injustificable si se analiza la calidad del servicio. Desde 2019, Santa Eulària ha incrementado el precio del agua en más de un 100 %. A pesar de ello, las pérdidas en la red alcanzan el 24 % del agua distribuida (más de un millón de metros cúbicos al año). Es decir, uno de cada cuatro litros de agua se pierde antes de llegar al consumidor. ¿Qué inversiones se han realizado con los ingresos de estas subidas tarifarias? ¿Dónde están los planes de renovación y digitalización que se anuncian periódicamente?

La tribuna de opinión de la alcaldesa apela a principios genéricos que difícilmente alguien podría rebatir, pero oculta tras un discurso amable las decisiones políticas reales adoptadas durante su gestión. Habla de preservar el agua, cuando en realidad preserva intereses privados. Promete eficiencia, pero perpetúa un modelo ineficiente y caro. Defiende la legalidad en público, pero la ignora en los procedimientos clave.

No basta con escribir frases bonitas en un periódico. La sostenibilidad no se escribe, se ejecuta. Y por ahora, lo que ejecuta el Ayuntamiento de Santa Eulària no es un modelo de futuro, sino la protección de intereses privados en contra del bien común.

Alan Ripoll Ribas es portavoz del PSOE en Santa Eulària des Riu