Maduros con premio

En este mundo de “cerdanes y koldos” donde los interesados miramos al cinco de julio, cuando en realidad deberíamos observar al lunes siete por lo de San Fermín. Nos quedamos en el Comité federal del PSOE de Sánchez (del otro PSOE ni nos acordamos) y el Congreso de Feijóo (en el que el sillón del trono me da que tiene tres patas y no cuatro como los de Ikea). Y hoy, miércoles, en la comparecencia del “presidente” sobre un “Cerdán en la cárcel” en el Congreso de Diputados con broncas, exabruptos, aplausos y otras lindezas de esta política nuestra que añora aquellas Cortes del 33 donde las críticas se hacían con ensayos literarios, no exentos de ironía en modo de verbena incluida (según investigó Luis Carandell). Apúrense, después de leer esto, ver los telediarios de uno u otro signo para en la mezcla obtener algo de claridad. Dicho esto, unos amigos, ya maduritos y en edad de jubilación o pre (todo vale), reciben un reconocimiento a su labor profesional y en los dos casos por bonhomía personal. A los dos los conocí. Uno a edad temprana, me refiero al siglo pasado en la tele de San Cugat, donde casi llegó con pantalones cortos a un programa de domingo por la tarde, ‘Si lo sé no vengo’, y que luego se quedó a modo de petrificado en ‘Saber y ganar’. Invento de Sergi Schaff, uno de los mayores creativos que tuvo la tele (cuánto aprendimos, los aprendedores, de Sergi y de Joan Ramón, os echamos de menos en estas épocas de “sálvames” y otras ponzoñas a eso de las cinco). Me refiero a Jordi Hurtado, hombre que forma parte del patrimonio inmemorial de una tele donde además de “saber” puedes “ganar”, poco, pero lo suficiente para que tus nietos te saquen en las redes sociales con un “este es mi abuelo/a”. El otro es amigo de proximidad. Hemos compartido ratos de tertulia, de intercambio (él sabía más que yo) de informaciones y opiniones contrastadas en mesa y mantel con algunos “notables” de esta isla (manteniendo mi vocación de aprendedor). Algunos días de incertidumbre sobre el qué, el cómo y el cuándo (las bases del periodismo sin IA) y otros con serias discrepancias basadas en viejas políticas de ayer que hoy en día son meros recuerdos de “abuelito cebolleta”. Carmelo Convalia, con todo merecimiento se le otorga el título de Hijo Adoptivo de esta Villa por méritos contraídos en sus más de cuarenta años de servicio a la “verdad” de lo que aquí vino sucediendo. Dos de los grandes.