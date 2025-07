Ibiza: parque temático de turistas sin neuronas

Hay quienes creen que Ibiza es una isla sin ley donde uno puede hacer lo que le venga en gana entre fiesta y fiesta. Normalmente, son turistas.

A veces pienso que antes de viajar a la isla hacen algún curso de formación donde se les enseña que venir aquí da derecho a comportarse como si no hubiera consecuencias. Quizás lo imparten en el avión, entre la charla de seguridad y el servicio de bebidas. No sé. Pero no me explico ciertos delirios vacacionales.

El último episodio roza la tragicomedia: un turista ha sido detenido por la Guardia Civil por patear y derribar una estatua valorada en 305.000 euros. Lo localizaron porque había grabadas imágenes de la ‘hazaña’ y lo pillaron cuando ya hacía las maletas para irse tan tranquilo de vuelta a casa. Porque claro, ¿quién se va a preocupar por una “tontería” así cuando ‘lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza’? Será que no es así.

Lo que de verdad indigna no es solo la patada a la escultura, sino la patada al respeto, al arte, al patrimonio y a los que aquí vivimos todo el año. Esta isla no es un decorado de cartón piedra montado para el entretenimiento de unos cuantos salvajes con billetes o sin ellos. Ibiza es mucho más que sus fiestas. Es cultura, es historia y es naturaleza, aunque algunos crean que están en un videojuego sin consecuencias.

Al iluminado de la estatua se unen los visionarios del ocio salvaje que decidieron montar su propio parque acuático en s’Espalmador, zona protegida, por cierto. Carpas sobre la arena, estructuras hinchables en el agua... todo vale mientras se consiga la foto perfecta para Instagram. Da igual si está prohibido, si destrozan un entorno frágil o si convierten un paraíso natural en un circo ambulante.

Ya está bien. No todo vale. El turismo no puede seguir siendo sinónimo de impunidad. Y aquí no se pueden seguir tolerando este tipo de comportamientos con una sonrisa forzada en nombre de la economía.

Que vengan, sí. Pero que respeten. Ibiza no es suya. Y desde luego, no es un parque temático sin reglas.