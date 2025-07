La ola de calor y la teoría del caos

Se puede hablar de muchas cosas. Hay miles de conversaciones probables. Ya sean chorras o interesantes, banales o profundas. Se puede hablar de la última serie de Netflix, del fichaje frustrado de Nico Williams, de lo mal que está todo para unos o de lo bien para otros (alguno habrá). De Wimbledon, de moda, de música, de arte, de la importancia de la luz en la pintura romántica... Pero tal y como llevamos las últimas semanas, la mayoría de nuestras conversaciones giran alrededor del tiempo, de este calor que nos tiene viviendo en el interior de un secador de pelo.

Todos mis últimos diálogos aleatorios, de aquí te pillo aquí te mato, han girado en torno al calor, sobre todo con mi vecino, que es repartidor de butano y llega todos los días asado como un pollo, aunque se podría aplicar a muchas otras profesiones ejercidas a la intemperie. Incluso el otro día tuve una conversación con una señora mientras esperábamos en un paso de cebra sobre que si no se abría pronto el semáforo íbamos a morir deshidratados allí mismo.

Para intentar sacar la charla del infierno cotidiano me voy con un amigo a la teoría del caos de Edward Lorenz, aquello de que en sistemas complejos y no lineales, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden provocar grandes diferencias en el resultado final (cito textual), sobre todo, por no ponerme pesado, a la conocida idea de la mariposa. De que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo puede provocar un huracán en algún otro lugar remoto.

Entonces imagino no a una sino a cientos, miles, millones de mariposas agitando sus alas en Australia, por ejemplo, provocando aquí esta inmisericorde ola de calor.

Porque esas metafóricas mariposas son las agresiones al medio ambiente, la masificación, el consumo excesivo, las energías sucias... La codicia y la inconsciencia, por resumir. Todos esos aleteos que hacen que el desierto siga avanzando hacia el norte con este insoportable calor. Y, al final, acabamos hablando igual del tiempo.