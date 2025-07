Nuestras fiestas (pinceladas)

Ibiza ya no es un pueblo, es una ciudad con muchos barrios y por ello no dudo de que en el programa de las fiestas se tendrán presentes todos. No solamente actos en Vara de Rey, boulevard, parque Reina Sofía. Es Viver, can Bossa, ses Figueres, y sa Colomina y otros, estarían encantados de que se contase con ellos.

Nuestras “Festes de la Terra” son las fiestas patronales que se celebran en honor a Santa María de las Nieves, patrona de la isla, y a Sant Ciriac, patrón de la ciudad de Ibiza. Se van acercando y no dudo de que a estas alturas la concejalía de festejos ya tendrá un borrador de las mismas.

Fanny Tur Riera, directora del Archivo Histórico de las Pitiusas, y Rosa Vallés Costa son voces más autorizadas que la mía para darles a conocer la historia de Sant Ciriac desde 1650 y todo lo relacionado con es Soto.

Lo que pretendo es dar cuatro pinceladas a lo que son los festejos que se celebran, se han celebrado o podrían celebrarse.

Ahora que la isla se ha convertido en un destino de primer orden, en ella vive gente de distintas nacionalidades y son muchos los peninsulares que han hecho de la isla su residencia permanente, y no conocen el origen de ‘sa berenada’. La mayor parte de la gente más joven de la isla tampoco. Y me pregunto si sería un gasto tan exagerado ver la forma de dar a conocer el origen de este acto.

Tiramos de hemeroteca, que para esto está, y vemos que en 1915 ya nos hablaban de «una merienda que se celebraba en el canal des Molins» con asistencia de la población entera y gran número de familias del campo.

Concretamente en su edición del nueve de agosto de 1915, Diario de Ibiza nos habla en la página 2 de que la banda salía del Mercat Vell y allí se reunían para ir hacia el canal des Molins y al finalizar se volvía a Vara de Rey.

Después de una verbena, a las once de la noche, se disparaba una traca por el pirotécnico Antonio Costa de la casa valenciana de don José Ragena.

¿Dónde han quedado las carreras de cintas? Seguro que desaparecieron por el foro.

En 1923 se vuelve a destacar en las Fiestas de Agosto la merienda popular en los Molinos, con concurrencia numerosísima y con la participación por mar de embarcaciones empavesadas.

Claro está que nos interesa el pasado, para no anclarnos en el presente.

Nuestras actuales fiestas patronales, pese a que algunos quieran hacer una mescolanza difícil de entender, son nuestras fiestas y las debemos de organizar nosotros, invitando a participar en ellas a los nuevos ibicencos. Son unas celebraciones en las que todos debemos participar y en las que nos tenemos que sentir orgullosos de quienes somos, en las que se debe demostrar una total transparencia en los gastos. No se pongan nerviosos. ¡Son las fiestas que tenemos el deber de potenciar! Son las fiestas en las que deben estar nuestros políticos, unos con corbata y otros faldats fora.

Son las fiestas que deben de comenzar con un pregonero/a que dé la talla y no me refiero a altura. En el año 2005 fue Vicente Torres Ramón, en aquel entonces concejal, en 2006 Salvador Roig, lo fueron también José Manuel Piña, Antonio Colinas, Virtudes Marí Ferrer…

‘Sa berenada’ ha tenido a lo largo de los años sus altos y bajos, como en todo, pero será lo que, quienes se sientan ibicencos, queramos.

Hacia los años setenta se incorporó la paella, gracias a las personas del Mercat Vell, como fue Toni Palerm (Toni Canyes), Pepe Pla Roig que se dio “un baño” en la misma, Toni Mezquida, Lluís y Pepe Pujol, Ángel Requena, Juanito Casals, María d’en Franch, Juanito Labia, Jaume Cabrit y muchos otros que de una forma completamente altruista hicieron posible este acto, como debe ser. El primer plato de arroz lo servían al popular y querido Pep Botín, vecino de Mercat Vell. Gracias por tanto como hicieron ellos y muchos más anónimos.

La primera paellera la prestó el Hotel Marina, después el ejército y el hipódromo San Rafael.

El pan lo hacía “Guerreta” y después la panadería Can Noguera, con un panecillo de cuatro metros. No dudo de que si se le pide colaboración la tendremos.

En 1989 no hubo paella y en 1990 ni paella ni se regalaron melones ni sandías. Al igual que en 1992.

De las más recientes paellas les hablaremos otro día, que ‘sa berenada’ da para mucho.

En 1923 se celebró un campeonato de fútbol entre los escolares y ahora que nuestros infantiles del fútbol tienen un descanso, se podría organizar un encuentro y de este modo les serviría de entrenamiento. Seguro que lo agradecerían.

¿Y qué me dicen del concurso de fanalets? De esto sabe mucho Neus Escandell. Si mal no recuerdo se reinició en el año 2005, pero igual Neus nos habla de ello. Aquí se implicaba toda la familia. Ojo con las bases, un año obtuvo el primer premio quien no puso iluminación y la que se armó. Los premios eran vales del comercio la Sirena, juguetería Navarro y librería Verdera. Se podría incluir un espectáculo infantil.

Como novedad, en alguna de las playas del municipio, figuras en la arena y una exposición de las fotografías de Josep Buil Mayral de ‘sa berenada’ de los años 1974 a 1978. ¡Cuántas familias se verían reflejadas en ellas!

El día seis, un concierto de habaneras en el puerto aprovechando la fiesta de los corsarios y marineros ibicencos, sería una fiesta marinera.

Actuaciones en las dos residencias de Mayores: Cas Serres y Reina Sofía.

Tenemos que recordar la zona de sa Carrosa. Allí celebraban unas fiestas y podría ser una misa y después verbena con una cena.

Recuperemos la ofrenda floral a Santa María.

Otro día continuaremos.

Que el verano les sea leve.