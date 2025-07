La Coca-Cola de Feijóo

Este domingo Feijóo fue Feijóo en estado puro. Labrada su propia épica de la resistencia tras ganar las elecciones, pero no el gobierno, ha sabido aprovechar el ‘momentum’ del informe de la UCO sobre Cerdán para hacerse con el control total del partido y alinear incluso a Isabel Díaz Ayuso que, en el cierre del congreso, pudo constatar que a la militancia del PP le gustan más sus tuits que sus discursos, ya que en más de una ocasión sus pausas discursivas no fueron correspondidas con aplausos. Por contra, Alberto Núñez Feijóo acumuló un ‘crescendo’ en un discurso trabado en el que sobre las cenizas del ‘sanchismo’ pretende presentar un gobierno para todos los españoles. El renovado líder del PP ha encontrado en Cerdán, y sobre todo, en los comentarios puteros del clan del Peugeot, las bases para lanzarse a una aventura que con las encuestas de hoy parece poco menos que imposible: gobernar en solitario.

Los expertos dicen que una empresa es invencible cuando pone en el mercado un producto que se convierte en una categoría. El caso más exitoso de la historia es la Coca-Cola. Hay de más recientes. Todos hemos llamado a un ‘Uber’ o hemos pedido un ‘Glovo’. En Catalunya, por ejemplo, mucha gente cuando dice que ha leído en La Vanguardia algo que le ha interesado, dice simplemente que lo ha leído en el diario. Cosa que nos duele a la competencia, pero que le permite una ductilidad editorial a prueba de dos guerras mundiales. Feijóo se ha inventado un producto electoral que aspira a convertirse en categoría. Acierta cuando intuye que cada día hay más españoles que no quieren que gobierne Vox pero que, ahora, visto lo visto, tampoco están dispuestos a que siga haciéndolo Sánchez a cualquier precio y sin que se le puedan pedir explicaciones de casi nada. Ni Vox, ni Sánchez: Feijóo. Esta parece ser la nueva categoría para no volver otra vez a manos de la polarización como le ocurrió en julio de 2023. Para ello, pidió a los suyos que no se dejen llevar por las encuestas y que no pongan cordones sanitarios a nadie que no sea Bildu. O sea, ni Vox, ni el PSOE ni los nacionalistas en la medida que actúen dentro de la ley como sugirió Xavier García Albiol la víspera.

A veces, las empresas fracasan en su empeño de crear un producto que sea categoría. El minitel francés llegó demasiado pronto y quien se llevó el gato al agua fue Google unos años después. Feijóo está convencido de que el momento es ahora. Y su partido le ha dado el plácet. Veremos qué dicen ahora los que viven del cuento de la polarización desde la derecha, porque son tantos o más que los que lo hacen desde la izquierda, empezando por Sánchez. Veremos si la llamada al orden de Díaz Ayuso arrastra también a sus terminales mediáticas y empresariales. Solo así Feijóo triunfará como la Coca-Cola y su nuevo espacio político le permitirá gobernar como quiere: en solitario. No es un asunto menor que el público del congreso se pusiera pie cuando dijo que, en materia de inmigración, España tiene que ser un país acogedor, pero no ingenuo. O sea, complejo. Ni Vox, ni un PSOE podemizado.