Proust en San Fermín

Vayan por delante mis respetos a todo aquel que haya reunido el valor para leerse los siete volúmenes que componen ‘En busca del tiempo perdido’. Me parece la enésima demostración del espíritu de superación humano. De mi intento frustrado, que abarcó una decenas de páginas a las que también doy mucho valor, al menos me alcanzó para conocer la famosa magdalena de Proust. La pieza de bollería pasó al acervo popular como sinónimo de los recuerdos que se activan cuando determinado olor se nos cuela por la nariz. Los que pilotan del tema coinciden en que el olfato es el sentido con la memoria fuerte por un motivo claro: a diferencia de los demás, tiene una conexión directa con las regiones del cerebro responsables de la memoria emocional.

¿Y a qué viene esta chapa a golpe de lunes? A que hoy es San Fermín y sé que me va a pasar lo mismo de todos los años. Es un fenómeno inverso a la magdalena de Proust que podría llamar ‘la basura de Pamplona’, por buscar la analogía más exacta. Si el escritor francés olía aquel dulce y los recuerdos le agarraban por la solapa, a mí me pasa lo contrario, que llegan las fiestas pamplonicas y se me llena el coco de los efluvios que tantas veces experimenté de primera nariz. Sus componentes básicos son orinas de diversas nacionalidades y alcoholes de diversas graduaciones. Curiosamente, el aroma resultante siempre resulta similar. ¿Le ocurriría lo mismo a Proust con cada magdalena que topaba?

En fin, que tampoco es por desanimar a los intrépidos pitiusos que se hayan aventurado a disfrutar durante los próximos días de las fiestas más tochas de nuestra Españita, que ya es decir teniendo en cuenta lo que gusta la jarana allá donde vayas. Como veterano de muchos sanfermines, garantizo que se lo van a pasar bien seguro. Solo hay que dejarse llevar. De lo que no se van a librar es de guiris mamadérrimos liándolas muy pardas a cada paso. Pero para eso ya están más que entrenados, ¿verdad que sí? ¡Viva San Fermín y vivan las magdalenas!