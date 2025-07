Preguntes d’un llec sobre la reforma judicial

Quan es publiqui aquest paper ja haurà tengut lloc la insòlita vaga de jutges i fiscals contra la reforma judicial impulsada pel ministre Félix Bolaños. Diuen els convocants que la independència judicial està en perill, que s’afebleix el “poder judicial” i que això també erosiona l’estat de dret i, per tant, la democràcia. Es critica, sobretot, la interferència del poder executiu en el judicial.

I, a partir d’aquests fets, em vénen al cap algunes preguntes, que m’agradaria adreçar als vaguistes (sense massa esperances d’obtenir-ne respostes). Per exemple, en això de la interferència, no troben que ells han estat els primers a interferir, de manera barroera i quan no tocava, en allò que ha determinat el poder legislatiu? Em referesc, naturalment, a la Llei d’Amnistia. Jutges d’arreu del Regne d’Espanya s’han dedicat a criticar-la, a qüestionar-la i a denostar-la, en comptes de dedicar-se a aplicar-la, que és el que haurien d’haver fet. Fa temps que l’esmentada llei s’ha aprovat i hi continua havent persones a qui se’ls hauria d’aplicar que es troben exilades o inhabilitades per a càrrecs públics. Els jutges, per tant, s’han revoltat contra el poder legislatiu, han interferit en el poder legislatiu, li han fet un torcebraç completament inacceptable (si més no en un estat democràtic) i ara fan el ploricó per una suposada “interferència”? Va, home!

La segona pregunta té a veure amb la corrupció i amb la selecció dels jutges. Suposem -ep, només suposem-ho, fent d’advocats del diable, sent molt molt molt malpensats- que hi hagués corrupció en la selecció dels jutges. Suposem, per exemple, que determinats magistrats fessin de formadors (cobrant en negre) de futurs jutges, que fossin els que llavors aprovassin les oposicions. Qui ho podria aturar, això? Ells mateixos? Perquè, certament, si hi ha corrupció entre membres del poder executiu o del legislatiu, existeixen mecanismes per castigar-la. Però si la corrupció afectàs, posem per cas, hipotèticament, la cúpula judicial, qui els pot sancionar, a ells? En madrileny parlen d’un tal Juan Palomo. I crec que no fa falta afegir-hi res més.

La tercera pregunta fa referència a la tradició i la comoditat, dues fonts inesgotables d’ineptitud i d’ignorància. En comentar aquest aspecte, sempre em ve al cap l’anècdota del jutge Llarena, que se suposa que és un home amb formació i amb coneixements, enviant en francès un document a un jutjat flamenc, ignorant que a Bèlgica l’oficialitat és territorial, i que, per tant, els jutjats flamencs no accepten documentació en francès. Que tot un senyor jutge com en Llarena desconegui els diferents tipus d’oficialitat lingüística que hi ha a la Unió Europea diu moltes coses, del sistema judicial espanyol. Em comentava un amic advocat, acostumat a tractar amb qüestions internacionals, que els magistrats del Suprem espanyol no tenen ni idea de legislació europea. “No superarien un segon de dret a la Universitat d’Estrasburg”. Per això, han fet tants ridículs en relació al procés d’autodeterminació de Catalunya, a Europa. Essent així, s’ha de continuar mantenint el mateix tipus d’oposició, amb temaris memorístics i provincians, per accedir a la carrera judicial?

Quarta pregunta: atenent al fet que la Constitució espanyola, que tant citen i sovent tant incompleixen, estableix un Estat de les autonomies, amb autonomia política per a les anomenades comunitats autònomes, té cap sentit que l’administració de Justícia no s’hi ajusti? Per quina raó els jutges constitueixen un cos estatal, en comptes d’adaptar-se a la pluralitat de l’Estat? Podríem considerar que aquest unitarisme jacobí quadra amb l’esperit de l’Estat de les autonomies?

I, finalment, prou vinculada amb la quarta, tenc una cinquena pregunta. I aquesta va sobre allò que obliden en les seues reivindicacions, jutges i fiscals. Per què no exigeixen, d’acord amb el que requeriria el respecte als drets lingüístics de tots els ciutadans, que per exercir de jutge o de fiscal, a les Illes Balears, a Catalunya i al País Valencià, s’hagi d’haver superat el C2 de Llengua Catalana (com es demana als jutges i als fiscals belgues que exerceixen a Flandes: han d’haver aprovat el C2 de neerlandès/flamenc)?

Poder fer de jutge o de fiscal, entre nosaltres, sense tenir un ple domini de la llengua catalana constitueix la màxima demostració que no se senten uns cossos al servei dels ciutadans, sinó “autoritats” a qui s’ha d’obeir, per santa verticalitat estatista. A les antípodes de qualsevol principi democràtic.

No hi ha més preguntes, senyories.