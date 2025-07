Afrontar la realidad de las infraviviendas

Mientras escribo este artículo, los residentes en el poblado de caravanas de es Gorg han sido desalojados, paradójicamente, porque en ese terreno tienen que comenzar las obras de construcción de un albergue para personas sin hogar. Quienes viven en el núcleo marginal de Can Rova 2 también tienen los días contados, ya que la juez ha cancelado la suspensión cautelar que impedía su expulsión, después del grave incendio que se produjo hace unos días y que habría podido acabar en tragedia.

Durante demasiado tiempo, las autoridades ibicencas han cerrado los ojos ante esta realidad y no han movido un dedo. Ahora, superados por la evidencia, aplican únicamente soluciones policiales frente a un drama social que se ha generado exclusivamente por la especulación salvaje. Si se hubiese controlado a tiempo el mercado de la vivienda no habrían proliferado los poblados chabolistas, ni se habría producido el efecto llamada que finalmente ha tenido lugar.

En esta Ibiza tenemos que lidiar con una realidad incontestable: hay cientos de personas que viven en infraviviendas y que, en buena parte, no se van a marchar. Si se les echa de es Gorg y Can Rova, buscarán otro sitio en el que asentarse, y si la policía de un municipio es más expeditiva, se marcharán al de al lado, a los bosques o donde haga falta, porque no tienen otra solución.

Los consistorios dicen poner a disposición de los afectados sus servicios sociales, pero los rechazan porque son muy provisionales, claramente insuficientes y no se ajustan a sus verdaderas necesidades. En estos poblados encontramos todo tipo de perfiles, desde personas con adicciones a familias trabajadoras con niños que no tienen capacidad económica para afrontar un alquiler o jubilados cuya modesta pensión no les da ni para una habitación compartida. Incluso se han reportado casos de personas que trabajan en los servicios sanitarios y en las fuerzas de seguridad.

Me produce verdadera repulsión escuchar a algunos políticos insinuar que estas personas viven en tan lamentables condiciones de manera voluntaria. En la isla siempre ha habido marginalidad, pero nunca, jamás, se había producido tal concentración de infraviviendas y el fenómeno es claramente paralelo al aumento exponencial del precio de los alquileres. No hay discusión posible al respecto. En Ibiza se vive en poblados marginales porque no se encuentra otra salida. Y la gente que está dispuesta a vivir en estas condiciones mientras hace la temporada turística, seguirá igual en los años venideros porque aquí el trabajo sobra. Si se prohíbe la llegada de nuevas autocaravanas controlando los ferris, se apostarán en tiendas de campaña o construirán chabolas con materiales inflamables, como ya hemos visto en Can Rova.

No se puede aplicar una política de desmantelamiento de poblados a mansalva, como se ha venido haciendo hasta ahora, sin ofrecer una alternativa real a quienes residen en ellos. Así, lo único que se consigue es mover el problema de un sitio a otro. Los cientos de afectados de es Gorg y Can Rova no van a desaparecer como por arte de magia. Buscarán otro rincón en el que asentarse, trasladando el peligro a otra finca o a otro bosque, incluso con mayor riesgo de incendio que hasta ahora. Las instituciones ibicencas, de una forma incompresible, rehúyen mirar de frente la cuestión y encontrar soluciones eficaces.

Más allá de que algún día se acabe poniendo tope al precio de los alquileres, porque en Ibiza siguen subiendo año tras año, y se ejecuten planes de vivienda a largo plazo, cuyo resultado ya parece cuestionable incluso antes de empezar, algo habrá que hacer de manera inmediata. Dicen los políticos que no se puede contribuir y alentar esta forma de vida, y en parte es cierto, pero tampoco se puede negar la realidad e ignorarla sistemáticamente.

Me resulta incompresible que el Consell Insular d’Ibiza y los ayuntamientos no adopten ninguna clase de solución transitoria. Por ejemplo, organizando áreas abiertas preparadas para estas personas, donde puedan estacionar sus caravanas con seguridad, sin riesgo de incendios y con acceso a servicios básicos como electricidad, agua, aseos, duchas, servicio de basuras, alcantarillado, vigilancia, etcétera. Obviamente, con todas las garantías que sean necesarias, como, por ejemplo, la exigencia de contratos de trabajo en vigor, y a cambio de un precio adecuado que permita sostener tal infraestructura sin que suponga un coste para las arcas públicas.

Con tal objetivo, pueden reutilizarse terrenos públicos o infraestructuras ya creadas y que apenas se utilizan, desde hipódromos a descampados. Siempre será mejor para estas personas vivir con esa mínima seguridad y confortabilidad, que hacerlo en las condiciones actuales, siempre pendientes de cuándo tendrán que levantar el campamento. Y para las administraciones y el resto de población, se reducirá el riesgo de incendios y la conflictividad con el vecindario de los poblados ilegales. Hacen falta soluciones, dejar de mirar hacia otro lado y, sobre todo, mucha más empatía.