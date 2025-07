Lo de siempre, pero encima de un Okuda

Es la una y media de la noche del domingo 22 de junio. La entrada al West por el Passeig de ses Fonts está taponada por decenas de chavales (menores muchos de ellos) que se las ingenian para entrar a un garito. Justo vemos salir a dos niñas que conocemos, Ambas rondan los 16 años. ¿Que cómo han entrado? Enseñando, como el resto de chavales, una imagen de su DNI con la fecha del nacimiento falsificada. La llevan todos en el móvil y no se nota el cambiazo. Desde allí y hasta el fin de la calle Santa Agnès contamos uno, dos, cinco, ocho, nueve… Un total de 20 traficantes de gas de la risa. No se ocultan. Lo venden a cara descubierta, con un globo en una mano y sosteniendo el envase, de gran tamaño, con la otra. Donde más hay, casi una decena, es en la plazoleta donde Okuda pintó su estrella del caos y el Consistorio quiere crear una galería de arte. Justo una de las noticias de ese día, elaborada por el departamento de acción y propaganda del Ayuntamiento, es que han detenido en un mes a 11 traficantes de ese gas. Guau. Nosotros acabamos de contar 20 en cinco minutos. Hay envases de óxido nitroso depositados sobre las mesas del exterior de los bares, que o bien han sido adquiridos por los clientes y se sirven ellos mismos, o bien un subsahariano les hace de barman y les va abasteciendo a demanda. La obra de Okuda -que no parece ser apreciada por quienes alternan a esas horas por allí, bastante mamados, por cierto-, está alfombrada por cientos de globos de colores, que se mimetizan con el entorno. Dos chicas muy jóvenes y beodas sujetan a otra que está a punto de desplomarse. Van camino del hotel. Al pasar por la plaza de España, dos chavales se aparean sobre un asiento público. Ella, a horcajadas sobre él, lleva el ritmo; él no se corta y embiste como si no hubiera un mañana. Nos miran y prosiguen. Un hombre, en lamentable estado, conduce por el Passeig de ses Fonts, en dirección al West, un carrito donde dormitan unos mellizos. Le siguen dos mujeres, de unos 30 años, que apenas se tienen en pie. Parece que una es la madre. Turismo de calidad y familiar.