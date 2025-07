Carles Guasch tard però a temps

(Tot ho és tot, molt més.

Canviaré el principi

i aniré al final

de mi mateix...

Bartomeu Ribes)

Tard però a temps encara. Vull dir que la cosa -brillant mostra pictòrica del pintor Carles Guasch a Sa Nostra Sala- depenja quadres i tanca la barraca per la tarda del proper dilluns. Abans per qüestions d’estratègia, estúpida paraula que mai utilitzaria, no vaig tenir accés a la darrera mostra de l’esmentat artista i pintor. Coses -però no- de l’agenda que creua i multiplica interessos i sentiments, qui sap, qui sap...Mentre, mentre això passa i el Petit Príncep molt ben acompanyat gaudeix pletòricament a aigües i mars de Formentera, cal visitar l’exposició que vol abraçar obra feta als darrers cinc anys. La mostra no sorprèn per la seva qualitat en un sentit concret; fa anys, molts anys, massa, que conec la fertilitat creativa de l’amic Carles. Des de tal vegada abans dels històrics temps d’ Skyros, he pogut traçar a manera d’itinerari biogràfic el recorregut, temps d’aprenentatge, tot un desig personal a la recerca i captura de llenguatge personal, transmissor sempre i a tothora. Fins arribar aquí. Ara amb llarga prospectiva de temps futur l’aventura, l’odissea continua per mars no sempre tranquils. Tranquil·litat i creació són mots difícilment compatibles. Més aviat tot el contrari. I Carles Guasch ho sap. La mostra, aquesta mostra que encara podem veure, és una explosió de llum i de color cosa que cal destacar en temps ombrívols i de terror quasi desesperats quan algun partit polític- per prudència i seguretat no vull dir noms- ens vol afusellar sinó avui tal vegada demà passat. La pintura de Carles Guasch és una invitació a la vida, a l’experiència vital de cada dia, a la promesa de temps millors, emocionalment estables. «Mira el groc, raig de cel escolat»- escriu la poetessa Iolanda Bonet- «entre núvols, com il·lumina un terrat clandestí. I la intensitat de la llum?. L’abstracció del gest figuratiu No hi ha lloc per argilosos marrons ni terra erma...». Per aquesta mostra el Consell Insular d’Ibiza edita un notable catàleg amb les firmes de Sara Ramón Rosselló, Consellera de Cultura, Educació i Patrimoni, Antoni Torres Martorell, Yaiza Hernández, Joan Albert Ribas, Sonya Torres Planells, Rafael Perelló-Paradelo, Helena Alvarado i Esteve, Michel Bohbot, Bartomeu Ribes i Iolanda Bonet.