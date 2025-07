Leer el análisis del mes de junio elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) me ha dejado helado. Es un guantazo amb sa mà oberta a los negacionistas del cambio climático, primos hermanos de los terraplanistas y de quienes todavía insisten en que no se llegó a la luna y que todo fue un invento de Hollywood. Resulta, y tiene que venir la Aemet para asegurarlo, que el mes pasado estuvimos más cerca que nunca del Averno. Y no por el vicio que salpica la isla en verano sino por culpa de los termómetros, borrachos de mercurio como nunca.

Junio fue «extremadamente cálido» en toda las islas menos en Formentera (qué curioso), donde apenas fue «muy cálido», qué alivio. Nada menos que tres grados por encima de lo normal en Ibiza y dos en Formentera (donde ya es casi imposible bañarse en agua ligeramente fría), con una media de 25,2 y 25,5 grados, respectivamente. En Sant Antoni sufrieron 37,6 grados y en Formentera, 35,3, con 17 noches tropicales en Ibiza (lo normal son siete) y 23 en la isla vecina, donde ya deben saber bailar salsa hasta las lagartijas.

Con este panorama nunca ha sido más necesaria una Bonoloto o una Primitiva para poner pies en polvorosa y refugiarse en los Pirineos. Es un drama pensar en que nos queda prácticamente todo el mes julio y agosto por delante. Y eso que la mayoría tenemos o aires acondicionados o ventiladores; o viviendas más o menos bien construidas. ¿Se imaginan cómo lo pasarán en los asentamientos? A la falta de luz y agua corriente hay que añadir el calor sofocante para crear un ambiente indigno para la vida de cualquier persona de este mal llamado Primer Mundo.

Reconozco que cuando alguien me menta los asentamientos siempre saco a colación sus evidentes efectos negativos, tanto para el entorno como para la seguridad, debido a los incendios que pueden provocar. Pero hay que recordar que son habitados por gente que, en su mayor parte, jamás pensó que acabaría viviendo de esta manera tan precaria. Son dos signos de los nuevos y malos tiempos, dos claros ejemplos de que nos estamos cargando la sociedad y, ya de paso, el planeta. Que no quede...